A marcat patru goluri cu Brazilia la Cupa Mondială, apoi a fost numit trădător și șters din istoria țării

În 1994, la Mondialul din Statele Unite, rusul Oleg Salenko marca de cinci ori în poarta Camerunului, record la un turneu final. Până la acel moment, cele mai multe goluri înscrise într-un singur meci le reușise polonezul Ernst Wilimowski, a cărui poveste de viață bate filmul.
La ediția din 1938, Polonia a întâlnit Brazilia, la Strasbourg, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria Campionatelor Mondiale. Era debutul polonezilor la un turneu final, cu o echipă formată din numeroși jucători de etnie germană. Printre ei, și tânărul Ernst Wilimowski, atacant de numai 21 de ani, de la Ruch Chorzów, pentru care marcase deja peste o sută de goluri.
Ernst Wilimowski, „demonul” Braziliei
Brazilia a pornit ca favorită certă pe 5 iunie 1938, dar jocul a fost pe muchie de cuțit. Sud-americanii au condus cu 3-1 la pauză, numai că în a doua repriză planurile lor au fost serios încurcate tocmai de puștiul Wilimowski. Vârful polonez a egalat la trei, cu două goluri marcate în minutele 53 și 59. Brazilia a preluat din nou conducerea, dar atacantul născut în 1916 la Katowice, pe atunci oraș în Regatul Prusiei, a făcut 4-4 în minutul 89. În prelungiri, brazilienii s-au dus la 6-4, iar ultimul gol al lui Ernst Wilimowski, căzut în minutul 118, a stabilit rezultatul final: 6-5 pentru sud-americani.
După meci, Wilimowski a primit porecla „Diabelski Ezi”, pentru că fusese ca un „demon” pentru Brazilia, dar și datorită părului său roșcat și a ciudățeniei fiziologice de a fi avut șase degete la piciorul drept. Tehnica sa sclipitoare și lejeritatea la finalizare au atras atenția în America de Sud. Cluburi din Brazilia au vrut să-l transfere, aparent Ernst chiar a semnat un precontract cu o echipă din zonă, dar până la urmă a rămas în Polonia.
Eroul care a „întors” armele
Viața lui Ernst Wilimowski, devenit erou popular în țară după prestația de la Cupa Mondială, avea să se schimbe radical începând cu anul 1939, odată cu începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Culmea, cu patru zile înainte de startul războiului, pe 27 august 1939, Wilimowski își cimenta statutul de star național, reușind un hat-trick într-o victorie neașteptată a Poloniei, 4-2 cu Ungaria, finalista Mondialului din 1938.
Apoi, pe 1 septembrie, Germania Nazistă a invadat Polonia, iar Ernst a fost chemat la „arme”. Nu s-a dus, de frică, și s-a ascuns până când Silezia Superioară a fost cucerită de naziști. Atunci, Wilimowski, etnic german, a „întors” armele. A primit cetățenia germană și așa a putut să-și continue cariera sportivă. Polonezilor, în schimb, naziștii le-au interzis să mai practice orice fel de sport organizat.
Debut în echipa Germaniei Naziste la București, cu România
Devenit neamț cu acte în regulă, Wilimowski a făcut tot ce i-a stat în putință ca să amâne mersul pe front. S-a angajat ca polițist în civil, jucând chiar pentru echipa poliției, PSV Chemnitz. Pe 1 iunie 1941, cu svastica în piept, a debutat în echipa națională a Germaniei, într-un meci chiar împotriva României, la București, pe Stadionul Republicii. Nemții au câștigat cu 4-1, iar Ernst a punctat de două ori. Deși a fost totuși înrolat din 1942, ca toți cetățenii apți de război, Wilimowski nu a fost trimis pe front. A continuat să joace fotbal pentru diverse echipe ale armatei, fiind practic folosit de naziști strict pentru propagandă.
Apreciat în Germania, unde era o adevărată „mașinărie de goluri”, Ernst și-a folosit influența pentru a-și salva mama de la moarte. În 1942, aceasta a fost arestată și deportată în faimosul lagăr de la Auschwitz, din cauza unei relații amoroase cu un evreu rus. Wilimowski a apelat la un pilot, cu legături la nivel înalt în sistemul nazist, pentru a o elibera.
13 goluri a marcat Wilimowski în opt meciuri pentru Germania Nazistă.
Șters din istoria Poloniei
După război, cariera atacantului a continuat la diverse cluburi din Germania. A rămas un golgheter, indiferent că a evoluat pentru Augsburg, Offenburger sau Kaiserslautern. Abia la 41 de ani, în 1957, a agățat ghetele în cui.
Între timp, Polonia l-a „șters” din istorie. În 1945, după capitularea Germaniei, Ernst Wilimowski a fost catalogat drept „trădător de țară” de către regimul comunist de la Varșovia. I-a fost interzisă intrarea în țară, iar numele său a fost dat uitării, dispărând și din cărțile de istorie ale fotbalului polonez. De altfel, Ernst însuși s-a descris drept „german” tot restul vieții sale.
De frică, nu a mai călcat niciodată în Polonia
Chiar și după căderea comunismului, în 1989, Ernst Wilimowski nu a fost cruțat în Polonia. Ce-i drept, discursul față de el s-a mai nuanțat, cu precădere în Silezia Superioară. Mulți i-au găsit circumstanțe atenuante pentru trădare, ca etnic german prins între două țări, care a făcut tot ce a fost posibil pentru a supraviețui.
Wilimowski a rămas în Germania până la sfârșitul vieții, fără să mai calce vreodată în Polonia. În 1995, fostul său club, Ruch Chorzów, a vrut să-l readucă acasă, dar Ernst a refuzat. Oficial, din cauza problemelor de sănătate. Neoficial, tot de frică. O teamă care, cu mai bine de jumătate de secol în urmă, îl făcuse să dea Polonia pe Germania Nazistă. Wilimowski a murit la Karlsruhe, în 1997, la 81 de ani. Astăzi, la aproape 90 de ani de la cele patru goluri în poarta Braziliei, opiniile polonezilor despre el rămân împărțite. Unii îl consideră un fotbalist genial, care doar s-a adaptat unei noi realități politice, alții îl văd tot un trădător.
„Ernst Wilimowski a fost, fără nicio îndoială, cel mai bun fotbalist polonez din istorie. Poate că dacă în 1942 s-ar fi jucat Cupa Mondială, astăzi nu am vorbi despre Pelé, ci despre el” – Andrzej Gowarzewski, jurnalist sportiv din Polonia, în 2014
