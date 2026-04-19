A marcat patru goluri cu Brazilia la Cupa Mondială, apoi a fost numit trădător și șters din istoria țării

Debut în echipa Germaniei Naziste la București, cu România

Devenit neamț cu acte în regulă, Wilimowski a făcut tot ce i-a stat în putință ca să amâne mersul pe front. S-a angajat ca polițist în civil, jucând chiar pentru echipa poliției, PSV Chemnitz. Pe 1 iunie 1941, cu svastica în piept, a debutat în echipa națională a Germaniei, într-un meci chiar împotriva României, la București, pe Stadionul Republicii. Nemții au câștigat cu 4-1, iar Ernst a punctat de două ori. Deși a fost totuși înrolat din 1942, ca toți cetățenii apți de război, Wilimowski nu a fost trimis pe front. A continuat să joace fotbal pentru diverse echipe ale armatei, fiind practic folosit de naziști strict pentru propagandă.

Apreciat în Germania, unde era o adevărată „mașinărie de goluri”, Ernst și-a folosit influența pentru a-și salva mama de la moarte. În 1942, aceasta a fost arestată și deportată în faimosul lagăr de la Auschwitz, din cauza unei relații amoroase cu un evreu rus. Wilimowski a apelat la un pilot, cu legături la nivel înalt în sistemul nazist, pentru a o elibera.

13 goluri a marcat Wilimowski în opt meciuri pentru Germania Nazistă.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena .

Șters din istoria Poloniei

După război, cariera atacantului a continuat la diverse cluburi din Germania. A rămas un golgheter, indiferent că a evoluat pentru Augsburg, Offenburger sau Kaiserslautern. Abia la 41 de ani, în 1957, a agățat ghetele în cui.

Între timp, Polonia l-a „șters” din istorie. În 1945, după capitularea Germaniei, Ernst Wilimowski a fost catalogat drept „trădător de țară” de către regimul comunist de la Varșovia. I-a fost interzisă intrarea în țară, iar numele său a fost dat uitării, dispărând și din cărțile de istorie ale fotbalului polonez. De altfel, Ernst însuși s-a descris drept „german” tot restul vieții sale.

De frică, nu a mai călcat niciodată în Polonia

Chiar și după căderea comunismului, în 1989, Ernst Wilimowski nu a fost cruțat în Polonia. Ce-i drept, discursul față de el s-a mai nuanțat, cu precădere în Silezia Superioară. Mulți i-au găsit circumstanțe atenuante pentru trădare, ca etnic german prins între două țări, care a făcut tot ce a fost posibil pentru a supraviețui.

Wilimowski a rămas în Germania până la sfârșitul vieții, fără să mai calce vreodată în Polonia. În 1995, fostul său club, Ruch Chorzów, a vrut să-l readucă acasă, dar Ernst a refuzat. Oficial, din cauza problemelor de sănătate. Neoficial, tot de frică. O teamă care, cu mai bine de jumătate de secol în urmă, îl făcuse să dea Polonia pe Germania Nazistă. Wilimowski a murit la Karlsruhe, în 1997, la 81 de ani. Astăzi, la aproape 90 de ani de la cele patru goluri în poarta Braziliei, opiniile polonezilor despre el rămân împărțite. Unii îl consideră un fotbalist genial, care doar s-a adaptat unei noi realități politice, alții îl văd tot un trădător.

„Ernst Wilimowski a fost, fără nicio îndoială, cel mai bun fotbalist polonez din istorie. Poate că dacă în 1942 s-ar fi jucat Cupa Mondială, astăzi nu am vorbi despre Pelé, ci despre el” – Andrzej Gowarzewski, jurnalist sportiv din Polonia, în 2014