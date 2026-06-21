A treia naţională eliminată de la Mondial, după meciul arbitrat de Istvan Kovacs! Două înfrângeri şi golaveraj teribil

Tunisia a fost învinsă cu 4-0 în meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, arbitrat de Istvan Kovacs. În urma acestei partide, Tunisia e a treia naţională eliminată de la Cupa Mondială 2026, după Haiti şi Turcia.
Tunisia are un golaveraj devastator după primele două meciuri de la Mondial, 1-9. În primul meci de la FIFA World Cup 2026, Tunisia a fost învinsă cu 5-1 de Suedia.
Tunisia e OUT de la Mondial! Două înfrângeri în primele două meciuri şi golaveraj 1-9
Japonia nu i-a dat nicio şansă Tunisiei în meciul disputat sâmbătă dimineaţă, de la ora 07.00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kamada a deschis scorul rapid, cu un călcâi de senzaţie. Ueda a majorat avantajul în minutul 31, iar în minutul 69 Junya Ito a marcat, după o acţiune rapidă şi devastatoare a niponilor. Ueda a realizat dubla în minutul 83, cu o lovitură de cap, închizând tabela.
Tunisienii mai au meci cu Olanda, liderul grupei. “Portocala mecanică” vrea neapărat victoria, pentru a obţine primul loc în grupă. Olandezii vin după o victorie surprinzătoare prin prisma scorului, 5-1 cu Suedia.
Înaintea ultimei etape din grupa F, Olanda şi Japonia ocupă locurile 1 şi 2, fiecare cu câte 4 puncte. Suedia e pe 3, cu 3 puncte. Meciul dintre Japonia şi Suedia se anunţă a fi extrem de spectaculos, duelul urmând să decidă şi cine merge în şaisprezecimile Mondialului.
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