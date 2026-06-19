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Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial

Antena Sport Publicat: 19 iunie 2026, 12:31

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Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial

Achraf Hakimi, în timpul unei conferinţe de presă - Getty Images

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Fundaşul lui PSG şi căpitanul Marocului, Achraf Hakimi, va fi judecat pentru un presupus viol în Franţa, după ce Curtea de Apel din Versailles a respins cererea avocaţilor săi de clasare a dosarului deschis în urma denunţului unei femei în 2023, scrie EFE.

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Fotbalistul a aflat vestea în timp ce se află cu echipa naţională a Marocului la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic şi Canada, cu puţin timp înainte de meciul echipei sale împotriva Scoţiei în Grupa C.

Achraf Hakimi, judecat pentru viol, în Franţa

“Mă simt ca o ţintă uşoară”, a reacţionat jucătorul, născut în Spania, pe reţelele de socializare.

Agresiunea ar fi avut loc în noaptea de 24 spre 25 februarie 2023, în locuinţa lui Hakimi din Boulogne-Billancourt (la periferia Parisului).

O tânără de 24 de ani, la acea vreme, s-a prezentat la poliţie afirmând că a fost contactată de Hakimi pe Instagram, acesta comandându-i o maşină pentru a veni la el acasă, unde ar fi agresat-o sexual şi violat-o.

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Conform legilor penale din Franţa, internaţionalul marocan, dacă va fi găsit vinovat la finalul procesului, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.

Fundaşul lui PSG neagă cu fermitate toate acuzaţiile. El susţine că între el şi tânără a existat doar un sărut consensual. Avocata lui, Fanny Colin, a catalogat acuzaţiile drept o tentativă de şantaj şi escrocherie financiară.

Avocaţii estimează că procesul propriu-zis se va deschide spre sfârşitul anului 2026 sau cel mai probabil la începutul anului 2027.

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Până la anunţarea termenului oficial, fotbalistul îşi va încheia participarea la Cupa Mondială 2026 şi se va întoarce în Franţa pentru a relua antrenamentele cu PSG.

Hakimi a fost integralist la meciul dintre Maroc şi Brazilia (1-1), din Grupa C a CM 2026.

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