Amețitor. Ce sumă de bani va genera Campionatul Mondial pentru economia globală

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 14:09

Sofi Stadium, arena din Los Angeles care va găzdui meciuri la World Cup 2026 / Profimedia

Campionatul Mondial din această vară nu a fost lipsit de probleme, însă se anunță cel mai mare turneu sportiv organizat vreodată. Turneul care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic va genera 80 de miliarde de dolari pentru economia globală, în o sumedenie de sectoare, de la turism până la transport și servicii.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

World Cup 2026, magnet pentru bani

World Cup 2026 începe pe Azteca Stadium din Mexic și va fi organizat în 16 orașe din cele trei țări. 48 de țări iau start, 108 partide vor fi disputate. Evenimentul urmează să atragă 6,5 milioane de vizitatori care ar urma să cheltuiască până la 13,9 miliarde de dolari. În total însă actvitatea economică generată va fi de 80,1 miliarde de dolari, cu un plus de 40,9 miliarde de dolari la economia globală, dezvăluie un raport realizat de FIFA și World Trade Organization.

World Cup 2026 ar urma să creeze până la 824.000 de job-uri. Orașele în care se vor disputa meciuri: Vancouver, Toronto, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York-New Jersey, Philadelphia, Seattle și San Francisco. Iar final are loc pe 19 iulie în New Jersey.

SUA va profita cel mai mult de plus economic adus de World Cup. Aproximativ 1,24 milioane de vizitatori internaționali sunt așteptați în SUA în acea perioadă, în timp ce 60% dintre ei sunt turiști noi care vor veni special pentru turneu, spune Oxford Economics.

Orașul pentru care impactul va fi cel mai mare este Los Angeles, estimat la 594 de milioane de dolari, peste ediția din 2022 a Super Bowl.

Suma medie estimată de cheltuială pentru un vizitator internațional este de 416 dolari pe zi.

