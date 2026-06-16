Lionel Scaloni a făcut anunţul despre Leo Messi înainte de Argentina – Algeria

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, consideră că experienţa echipei la ultima Cupă Mondială a dovedit că primul meci “nu este fundamental”, a declarat tehnicianul înaintea primului meci al campioanei din Grupa J, împotriva Algeriei, scrie DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionii mondiali au fost învinşi de Arabia Saudită în primul lor meci din Qatar, în urmă cu patru ani, înainte de a ridica trofeul pentru a treia oară, patru săptămâni mai târziu.

Mesajul lui Scaloni înainte de Argentina – Algeria

Echipa lui Scaloni se numără printre favorite la CM 2026 şi ar putea deveni prima ţară de la Brazilia, în 1962, care câştigă două titluri mondiale masculine consecutive. “Suntem calmi, pentru că este doar un meci de fotbal”, a spus el despre starea de spirit a echipei sale.

“Avem experienţa ultimei Cupe Mondiale. Primul meci nu este fundamental. Este important, dar nu se termină odată cu primul meci. Suntem buni, suntem calmi. Întâlnim o echipă bună, cu jucători buni. Dar suntem calmi, venim într-un moment bun”, a adăugat Scaloni.

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, este apt să joace de la început la Kansas City, în timp ce echipa încearcă să treacă mai uşor de grupă decât a făcut-o în 2022.