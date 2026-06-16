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Lionel Scaloni a făcut anunţul despre Leo Messi înainte de Argentina – Algeria

Mihai Alecu Publicat: 16 iunie 2026, 18:20

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Lionel Scaloni a făcut anunţul despre Leo Messi înainte de Argentina – Algeria

Ce spune Scaloni despre Messi înainte de startul Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

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Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, consideră că experienţa echipei la ultima Cupă Mondială a dovedit că primul meci “nu este fundamental”, a declarat tehnicianul înaintea primului meci al campioanei din Grupa J, împotriva Algeriei, scrie DPA.

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Campionii mondiali au fost învinşi de Arabia Saudită în primul lor meci din Qatar, în urmă cu patru ani, înainte de a ridica trofeul pentru a treia oară, patru săptămâni mai târziu.

Mesajul lui Scaloni înainte de Argentina – Algeria

Echipa lui Scaloni se numără printre favorite la CM 2026 şi ar putea deveni prima ţară de la Brazilia, în 1962, care câştigă două titluri mondiale masculine consecutive. “Suntem calmi, pentru că este doar un meci de fotbal”, a spus el despre starea de spirit a echipei sale.

“Avem experienţa ultimei Cupe Mondiale. Primul meci nu este fundamental. Este important, dar nu se termină odată cu primul meci. Suntem buni, suntem calmi. Întâlnim o echipă bună, cu jucători buni. Dar suntem calmi, venim într-un moment bun”, a adăugat Scaloni.

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, este apt să joace de la început la Kansas City, în timp ce echipa încearcă să treacă mai uşor de grupă decât a făcut-o în 2022.

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Ce spune Lionel Scaloni despre Leo Messi înainte de startul Cupei Mondiale pentru Argentina

Messi a marcat de şapte ori la Mondialul din Qatar, inclusiv de două ori în finala de la Lusail împotriva Franţei, scor 3-3, înainte ca echipa albiceleste să triumfe la loviturile de departajare.

“Toată lumea vrea să-l vadă pe Messi pe teren, jucând. Îi încântă pe toţi, nu doar pe argentinieni. Din partea mea, va fi mereu aşa. Nu văd nimic negativ în asta. A cunoscut situaţii diferite şi a fost mereu prezent. A fost mereu monumental pentru noi, iar acum va fi şi mai mult”, a spus Scaloni, conform agerpres.

Înfrângerea în faţa Arabiei Saudite a fost unul dintre rezultatele surpriză ale ultimului Mondial, înainte ca Argentina să treacă de grupă în urma victoriilor împotriva Poloniei şi Mexicului.

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Care este situaţia jucători accidentaţi din lotul Argentinei

Anul acesta, Argentina pare să aibă o misiune mai uşoară, fiind într-o grupă din care mai fac parte Austria şi debutanta Iordania.

“Nu există jucători accidentaţi”, a spus Scaloni. “Vom monitoriza doar cazul lui Nico Tagliafico, dacă se va alătura echipei la antrenamente, dar, în principiu, toţi jucătorii sunt disponibili”, a explicat Scaloni.

“N-am avut niciodată probleme cu alcătuirea echipei. Problema pe care am avut-o a fost să las pe dinafară jucători grozavi. Jucăm în unsprezece şi încercăm să găsim un echilibru, astfel încât cineva este lăsat pe dinafară, dar suntem buni”, a subliniat selecţionerul Albiceleste.

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