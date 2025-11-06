Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026 - Antena Sport

“Cel mai bun jucător din lume purtând noul tricou, cel mai frumos dintre toate”, a transmis contul oficial de Instagram al selecţionatei “Albiceleste”, alături de un montaj cu căpitanul Lionel Messi purtând noul tricou.

Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a dezvăluit noul echipament prin intermediul reţelelor de socializare, împreună cu sloganul intitulat “Echipa naţională a Argentinei are o faţă nouă”.

Selecţionata de fotbal a Argentinei a prezentat, miercuri, noul echipament al echipei naţionale pe care îl va purta la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, exclusiv în Universul Antena.

Noul echipament îşi va face debutul în meciul amical pe care actuala campioană mondială îl va juca împotriva Angolei, în oraşul Luanda, vineri, 14 noiembrie.

Echipamentul va putea fi achiziţionată începând de joi, din magazinul digital Adidas, brandul care îmbracă Argentina de mai bine de două decenii.

“Echipamentul de acasă al echipei naţionale a Argentinei prezintă dungile verticale tradiţionale în trei nuanţe de albastru deschis, inspirate de tricourile câştigătoare ale Cupei Mondiale din 1978, 1986 şi 2022”, a explicat AFA în comunicatul său, subliniind şi faptul că pe spate, la gât, tricoul poartă emblema “1893”, anul în care a fost fondată Asociaţia Argentiniană de Fotbal.