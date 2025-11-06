Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026

Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026

Publicat: 6 noiembrie 2025, 12:25

Comentarii
Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026

Lionel Messi, în tricoul Argentinei - Profimedia Images

Selecţionata de fotbal a Argentinei a prezentat, miercuri, noul echipament al echipei naţionale pe care îl va purta la Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic, exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a dezvăluit noul echipament prin intermediul reţelelor de socializare, împreună cu sloganul intitulat “Echipa naţională a Argentinei are o faţă nouă”.

Argentina a dezvăluit ce echipament la avea la World Cup 2026

“Cel mai bun jucător din lume purtând noul tricou, cel mai frumos dintre toate”, a transmis contul oficial de Instagram al selecţionatei “Albiceleste”, alături de un montaj cu căpitanul Lionel Messi purtând noul tricou.

Reclamă
Reclamă

Noul echipament îşi va face debutul în meciul amical pe care actuala campioană mondială îl va juca împotriva Angolei, în oraşul Luanda, vineri, 14 noiembrie.

Echipamentul va putea fi achiziţionată începând de joi, din magazinul digital Adidas, brandul care îmbracă Argentina de mai bine de două decenii.

“Echipamentul de acasă al echipei naţionale a Argentinei prezintă dungile verticale tradiţionale în trei nuanţe de albastru deschis, inspirate de tricourile câştigătoare ale Cupei Mondiale din 1978, 1986 şi 2022”, a explicat AFA în comunicatul său, subliniind şi faptul că pe spate, la gât, tricoul poartă emblema “1893”, anul în care a fost fondată Asociaţia Argentiniană de Fotbal.

Schema care ar fi atras descinderi la Tinmar. Energia, "plimbată" între firme pentru a îi umfla preţulSchema care ar fi atras descinderi la Tinmar. Energia, "plimbată" între firme pentru a îi umfla preţul
Reclamă

Pe lângă adăugarea de diferite nuanţe la albastrul deschis de pe piept, noul echipament adaugă şi un albastru închis în zona gâtului şi a umerilor, precum şi la capătul mânecilor.

Argentina, care a terminat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială din 2026 ca lider incontestabil al clasamentului, se va reuni în Spania în următoarele zile înainte, de a se deplasa la Luanda pentru a înfrunta Angola, în ultimul său meci din 2025.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Observator
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta”
15:19
Cristi Chivu i-a băgat în şedinţă în vestiar pe jucătorii lui Inter, după victorie. Dezvăluirea făcută de Gazzetta dello Sport
15:03
VIDEOFără lumină și umerașe rupte! Imaginile nepăsării în vestiarul oaspeților echipei lui Andrei Rațiu
15:00
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor
14:54
Flavius Daniliuc, jucătorul lui Basel, a copilărit în România: “E o ţară cunoscută pentru asta”
14:35
UPDATELegendarul Daniele De Rossi, prezentat oficial la Genoa lui Dan Șucu: “Bun venit”
14:06
Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: “Pentru el, nu există egoismul”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 FCSB, cerere specială la UEFA înaintea meciului cu Basel, după moartea lui Emeric Ienei. Ce solicitare au făcut campionii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență