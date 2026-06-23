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„Asta s-a putut vedea”. Selecționerul Argentinei i-a dezvăluit „secretul” lui Lionel Messi, după ce a scris istorie la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 9:11

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Asta s-a putut vedea”. Selecționerul Argentinei i-a dezvăluit secretul” lui Lionel Messi, după ce a scris istorie la Mondial

Lionel Messi, în Argentina - Austria 2-0/ Profimedia

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Lionel Scaloni, selecţionerul echipei Argentinei, a subliniat luni, după victoria cu 2-0 împotriva Austriei la Cupa Mondială de fotbal, că Lionel Messi este “dedicat” şi “ceea ce generează este impresionant”.

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El a remarcat că echipa sa s-a chinuit să câştige, dar ştie cum să o facă şi a extins lista echipelor care se luptă pentru titlu la “opt”.

Lionel Scaloni, impresionat de Lionel Messi, după „dubla” din Argentina – Austria 2-0

“Performanţa lui Leo… Cred că chiar şi astăzi, când echipa se chinuia fără minge, a muncit din greu, a recuperat mingea pentru gol, se putea vedea că este dedicat. Asta dintr-un motiv. Ceea ce generează este impresionant. Nu ştiu ce altceva să spun. Nu ştiu dacă este suficient”, a exprimat el în conferinţa de presă de după meci, după ce a depăşit recordul de goluri marcate la Cupa Mondială cu 18 goluri, depăşind cele 16 marcate de germanul Miroslav Klose.

“Sunt mulţumit de prestaţia lui Leo, mai ales pentru că a marcat din nou, dar şi de cea a echipei. Cred că echipa, atunci când trebuie să sufere, suferă. Astăzi, uneori, chiar dacă nu ne-au dat mari probleme, e adevărat că nu am avut mingea. Am suferit, dar ştim cum să suferim. şi asta e o cinste pentru echipă, chiar dacă am fi putut face mai bine. Meritul echipei este să ştie când să facă ce trebuie”, a continuat Scaloni.

“Le-am spus jucătorilor mei, în timpul pauzei de hidratare, că sunt lucruri de îmbunătăţit, că atunci când avem răbdare, mişcând mingea dintr-o parte în alta, găsim spaţiile. Nu era nevoie să ne grăbim. De două sau trei ori când am găsit jucători în interior, ne-am creat ocazii de a marca”, a analizat el.

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“Argentina s-a calificat şi sunt fericit, pentru că părea că va fi uşor şi vă asigur că nu a fost. Au fost două meciuri dificile. Fanii sunt încântaţi să vadă cum joacă echipa şi cât de mult se bucură de asta”, mai spus selecţionerul argentinian, fără a dori să se poziţioneze ca cel mai puternic pretendent la titlu: “Sunt o mulţime de echipe care pot fi campioane mondiale. Şapte sau opt echipe care vor concura”.

Selecţionata Argentinei, condusă de Lionel Messi, s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Austria cu scorul de 2-0 (1-0), luni, pe Dallas Stadium, în Grupa J a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Messi, care continuă să scrie istorie şi să doboare recorduri, a marcat ambele goluri ale meciului (38, 90+5), ratând şi un penalty. Argentina este virtuala câştigătoare a grupei şi va juca ultimul meci contra Iordaniei, pe 28 iunie, când Austria va înfrunta Algeria.

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