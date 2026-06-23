„Asta s-a putut vedea”. Selecționerul Argentinei i-a dezvăluit „secretul” lui Lionel Messi, după ce a scris istorie la Mondial

Lionel Scaloni, selecţionerul echipei Argentinei, a subliniat luni, după victoria cu 2-0 împotriva Austriei la Cupa Mondială de fotbal, că Lionel Messi este “dedicat” şi “ceea ce generează este impresionant”.

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El a remarcat că echipa sa s-a chinuit să câştige, dar ştie cum să o facă şi a extins lista echipelor care se luptă pentru titlu la “opt”.

Lionel Scaloni, impresionat de Lionel Messi, după „dubla” din Argentina – Austria 2-0

“Performanţa lui Leo… Cred că chiar şi astăzi, când echipa se chinuia fără minge, a muncit din greu, a recuperat mingea pentru gol, se putea vedea că este dedicat. Asta dintr-un motiv. Ceea ce generează este impresionant. Nu ştiu ce altceva să spun. Nu ştiu dacă este suficient”, a exprimat el în conferinţa de presă de după meci, după ce a depăşit recordul de goluri marcate la Cupa Mondială cu 18 goluri, depăşind cele 16 marcate de germanul Miroslav Klose.

“Sunt mulţumit de prestaţia lui Leo, mai ales pentru că a marcat din nou, dar şi de cea a echipei. Cred că echipa, atunci când trebuie să sufere, suferă. Astăzi, uneori, chiar dacă nu ne-au dat mari probleme, e adevărat că nu am avut mingea. Am suferit, dar ştim cum să suferim. şi asta e o cinste pentru echipă, chiar dacă am fi putut face mai bine. Meritul echipei este să ştie când să facă ce trebuie”, a continuat Scaloni.

“Le-am spus jucătorilor mei, în timpul pauzei de hidratare, că sunt lucruri de îmbunătăţit, că atunci când avem răbdare, mişcând mingea dintr-o parte în alta, găsim spaţiile. Nu era nevoie să ne grăbim. De două sau trei ori când am găsit jucători în interior, ne-am creat ocazii de a marca”, a analizat el.