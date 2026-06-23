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Atacantul care a făcut show la Campionatul Mondial, aproape de un transfer de 50 de milioane de euro

Antena Sport Publicat: 23 iunie 2026, 18:15

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Atacantul care a făcut show la Campionatul Mondial, aproape de un transfer de 50 de milioane de euro

Folarin Balogun sărbătoreşte marcarea unui gol - Getty Images

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Atacantul american Folarin Balogun, care s-a remarcat la Cupa Mondială 2026, vrea să plece de la AS Monaco, iar printre cluburile interesate de semnătura lui se numără unele din Serie A, scrie The Athletic, citat de site-ul Football Italia.

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Balogun, care are 24 de ani, este în favoarea unui transfer după Cupa Mondială, iar clubul francez solicită aproximativ 50 de milioane de euro.

Folarin Balogun poate pleca de la Monaco pentru 50 de milioane de euro

Potrivit The Athletic, există “o mulţime de pretendenţi” din toată Europa pentru atacantul american, inclusiv din Premier League şi Serie A. Au avut deja loc discuţii preliminare cu unele cluburi interesate, dar în acest moment nu există niciun progres.

Atacantul fusese deja asociat cu un posibil transfer în Serie A în 2023, când a părăsit în cele din urmă Arsenal pentru a ajunge la Monaco. La acea vreme, Inter se număra printre cluburile interesate de serviciile sale.

Balogun a marcat 19 goluri în 43 de apariţii cu Monaco în sezonul 2025-2026. Contractul său expiră în 2028 şi nu au existat negocieri privind o posibilă prelungire.

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Balogun a marcat două goluri şi a oferit o pasă decisivă în primele două meciuri ale naţionalei SUA la CM 2026.

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