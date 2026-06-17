Au început problemele la Campionatul Mondial 2026. Declaraţia tare a lui Didider Deschamps

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După meciul Franţa-Senegal (3-1) de marţi seară, antrenorul echipei Didier Deschamps s-a plâns de gazonul de pe MetLife Stadium, locul care va găzdui şi finala Cupei Mondiale, la periferia New York-ului, pe care îl consideră foarte diferit de terenurile din Europa.

Didier Deschamps îşi avertizase jucătorii că terenul de pe stadionul MetLife din East Rutherford, la periferia oraşului New York, nu corespunde deloc standardelor europene şi necesită o perioadă de adaptare.

Au început problemele la Campionatul Mondial. Declaraţia tare a lui Didider Deschamps

„E diferit”, a explicat antrenorul echipei naţionale a Franţei într-o conferinţă de presă după victoria cu 3-1 împotriva Senegalului.

„Trebuie să ne obişnuim. Faptul că există o placă de beton dedesubt înseamnă că fibrele de iarbă sunt foarte scurte. Săltura este diferită, iar terenul se schimbă în funcţie de modul în care este udat.”