Au început problemele la Campionatul Mondial 2026. Declaraţia tare a lui Didider Deschamps

După meciul Franţa-Senegal (3-1) de marţi seară, antrenorul echipei Didier Deschamps s-a plâns de gazonul de pe MetLife Stadium, locul care va găzdui şi finala Cupei Mondiale, la periferia New York-ului, pe care îl consideră foarte diferit de terenurile din Europa.
Didier Deschamps îşi avertizase jucătorii că terenul de pe stadionul MetLife din East Rutherford, la periferia oraşului New York, nu corespunde deloc standardelor europene şi necesită o perioadă de adaptare.
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„E diferit”, a explicat antrenorul echipei naţionale a Franţei într-o conferinţă de presă după victoria cu 3-1 împotriva Senegalului.
„Trebuie să ne obişnuim. Faptul că există o placă de beton dedesubt înseamnă că fibrele de iarbă sunt foarte scurte. Săltura este diferită, iar terenul se schimbă în funcţie de modul în care este udat.”
Selecţionerul echipei naţionale a putut evalua terenul luni, în timpul conferinţei de presă de dinaintea meciului, pe stadion, dar jucătorii săi nu îl testaseră, deoarece FIFA interzice sesiunile de antrenament pe stadioanele competiţiei. „Unii jucători jucaseră deja la Cupa Mondială a Cluburilor aici”, a subliniat Deschamps.
„Dacă solul nu este suficient de adânc, e diferit. Jucătorii nu erau predispuşi să folosească ghete cu crampoane, deoarece gazonul nu este foarte adânc. Din moment ce nu ne antrenăm pe el, e complicat. I-am avertizat, dar e diferit faţă de ceea ce sunt obişnuiţi”, a spus el.
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