Brian Brobbey, performanță uriașă după dubla din Olanda – Suedia! Nu s-a mai întâmplat de 20 de ani

Olanda a avut un start lansat de meci în duelul din Grupa F contra selecționatei Suediei și în minutul 17, tabela arăta deja 2-0 în favoarea echipei antrenate de Ronald Koeman.

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Brian Brobbey a reușit o dublă de senzație în poarta lui Kristoffer Nordfeldt și a egalat o performanță stabilită de Lukas Podolski acum 20 de ani la Cupa Mondială.

Brian Brobbey, performanță fantastică la Cupa Mondială

Brian Brobbey este în formă maximă la Cupa Mondială, asta după ce atacantul celor de la Sunderland a reușit o dublă în poarta naționalei Suediei, în cel de-al doilea meci al grupei F.

Vârful din Premier League a străpuns plasa în minutele 5 și 17 și a devenit primul jucător din 2006 încoace care marchează o dublă la Campionatul Mondial într-un timp atât de scurt.

Ultimul care reușea această performanță era Lukas Podolski, care înscria în minutele 4 și 12 la turneul final, culmea, tot împotriva naționalei Suediei.