Ca în România – Suedia din 1994! Iran a făcut “șah mat” Belgia, dar golul a fost anulat

Duelul dintre Belgia și Iran din etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială a fost marcată de o fază superbă creată de “Team Melli”, care nu s-a soldat însă cu un gol în poarta lui Thibaut Courtois.

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Căpitanul Ehsan Hajsafi se pregătea să execute o lovitură liberă, însă nu a bătut pe poartă, ci a pasat pe jos pentru Mehdi Taremi, care l-a învins pe Courtois cu un șut care a adus aminte de o fază de rea amintire pentru suporterii români.

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Prima repriză a partidei dintre Belgia și Iran a fost una extrem de echilibrată, însă scorul putea fi în avantajul asiaticilor dacă nu ar fi avut un gol anulat în minutul 25. La jumătatea actului inaugural, “Team Melli” a primit o lovitură liberă, iar lângă balon s-a așezat Hajsafi pentru executarea fazei fixe.

Căpitanul Iranei nu a optat pentru un șut de la aproximativ 25 de metri, așa cum se așteptau probabil spectatorii de pe SoFi Stadium, ci pentru o pasă pe jos pentru Mehdi Taremi. Atacantul iranienilor, aflat lângă zid, s-a descotorosit de apărătorii belgieni, s-a întors spre poarta lui Courtois și a marcat.

Pe reluare s-a văzut însă cum fostul vârf al lui Cristi Chivu de la Inter a plecat dintr-o poziție neregulamentară, iar scorul a rămas 0-0.