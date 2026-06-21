Ca în România – Suedia din 1994! Iran a făcut “șah mat” Belgia, dar golul a fost anulat

Duelul dintre Belgia și Iran din etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială a fost marcată de o fază superbă creată de “Team Melli”, care nu s-a soldat însă cu un gol în poarta lui Thibaut Courtois.
Căpitanul Ehsan Hajsafi se pregătea să execute o lovitură liberă, însă nu a bătut pe poartă, ci a pasat pe jos pentru Mehdi Taremi, care l-a învins pe Courtois cu un șut care a adus aminte de o fază de rea amintire pentru suporterii români.
Golul anulat al Iranului are două “replici” la Cupa Mondială: Brolin VS România și Weghorst VS Argentina
Prima repriză a partidei dintre Belgia și Iran a fost una extrem de echilibrată, însă scorul putea fi în avantajul asiaticilor dacă nu ar fi avut un gol anulat în minutul 25. La jumătatea actului inaugural, “Team Melli” a primit o lovitură liberă, iar lângă balon s-a așezat Hajsafi pentru executarea fazei fixe.
Căpitanul Iranei nu a optat pentru un șut de la aproximativ 25 de metri, așa cum se așteptau probabil spectatorii de pe SoFi Stadium, ci pentru o pasă pe jos pentru Mehdi Taremi. Atacantul iranienilor, aflat lângă zid, s-a descotorosit de apărătorii belgieni, s-a întors spre poarta lui Courtois și a marcat.
Pe reluare s-a văzut însă cum fostul vârf al lui Cristi Chivu de la Inter a plecat dintr-o poziție neregulamentară, iar scorul a rămas 0-0.
Deși faza respectivă a fost anulată de decizia VAR, momentul a amintit de golul pe care România l-a primit de la Suedia în sferturile Cupei Mondiale în 1994. Atunci, nordicii au avut o lovitură liberă și nu au centrat balonul, ci l-au găsit pe Tomas Brolin, care l-a învins pe Florin Prunea în minutul 78.
Another World Cup goal for ‘Goal of the Day’ today. This time by Sweden’s Thomas Brolin in 1994 against Romania. Love a well worked free kick move and this one is executed to perfection. pic.twitter.com/vda475CeSG
— TJS Sports (@SportsTjs) September 28, 2020
O scenă și mai asemănătoare cu ce s-a întâmplat la Argentina – Olanda, sfertul de la World Cup 2022. Atunci, batavii erau conduși cu 1-2 și în ultimele momente Wout Weghorst a restabilit egalitatea după o lovitură liberă bătută pe jos.
🧠🇳🇱 Weghorst saw the opportunity and took it!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/I7ygdmcd0G
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 17, 2025
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