Jovo Lukic, performanță unică în istoria Cupei Mondiale! Numele atacantului de la U Cluj, direct în cărțile de istorie

S-a scris istorie vineri seară în partida dintre Canada și Bosnia, de la Campionatul Mondial. Jovo Lukic a deschis scorul în prima repriză a disputei de la Toronto și a scris istorie.

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Atacantul care a luat titlul de golgheter în Liga 1 a punctat în premieră pentru naționala Bosniei și a bifat o performanță unică și impresionantă la turneul final.

Jovo Lukic, bornă fabuloasă la Cupa Mondială

Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a marcat primul gol în tricoul naționalei Bosniei, iar reușita a venit pe cea mai importantă scenă fotbalistică, într-un meci de la Campionatul Mondial.

Atacantul a reluat cu capul în plasă în poarta Canadei și a bifat o performanță greu de egalat în istoria Cupei Mondiale. Concret, Lukic a devenit primul fotbalist din Liga 1 care înscrie la un turneu final din postura de stranier.

CAN 🇨🇦 0-1 🇧🇦 BIH (40') – Jovo Lukić es el PRIMER jugador de un club de la liga rumana que marca en TODA la historia de la Copa del Mundo representando a una selección distinta de Rumanía.

Lukić defiende los colores de Bosnia-Herzegovina y juega en el FCM Universitatea…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 12, 2026