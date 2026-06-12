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Jovo Lukic, performanță unică în istoria Cupei Mondiale! Numele atacantului de la U Cluj, direct în cărțile de istorie

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 22:56

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Jovo Lukic, performanță unică în istoria Cupei Mondiale! Numele atacantului de la U Cluj, direct în cărțile de istorie

Jovo Lukic / Getty Images

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S-a scris istorie vineri seară în partida dintre Canada și Bosnia, de la Campionatul Mondial. Jovo Lukic a deschis scorul în prima repriză a disputei de la Toronto și a scris istorie.

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Atacantul care a luat titlul de golgheter în Liga 1 a punctat în premieră pentru naționala Bosniei și a bifat o performanță unică și impresionantă la turneul final.

Jovo Lukic, bornă fabuloasă la Cupa Mondială

Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a marcat primul gol în tricoul naționalei Bosniei, iar reușita a venit pe cea mai importantă scenă fotbalistică, într-un meci de la Campionatul Mondial.

Atacantul a reluat cu capul în plasă în poarta Canadei și a bifat o performanță greu de egalat în istoria Cupei Mondiale. Concret, Lukic a devenit primul fotbalist din Liga 1 care înscrie la un turneu final din postura de stranier.

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