Casa Albă, reacţie oficială după ce arbitrul somalez nu a putut intra în SUA pentru Cupa Mondială: “Motive întemeiate”

Responsabilul echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale de fotbal, Andrew Giuliani, a afirmat, marţi, că refuzul intrării în Statele Unite a unui arbitru somalez şi refuzul acordării vizelor oficialilor din echipa naţională a Iranului au fost determinate de “motive întemeiate”, informează AFP.

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Arbitrul somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deţinea o viză de Statele Unite, i-a fost refuzată intrarea sâmbătă la sosirea sa, iar FIFA a anunţat apoi că nu va arbitra în timpul turneului.

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“Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost refuzat la intrare”, a declarat Giuliani în timpul unei discuţii organizate de grupul de experţi Atlantic Council la Washington.

“Au existat oficiali cărora li s-a refuzat intrarea şi pe bună dreptate”, a declarat el, invocând necesitatea de a-i împiedica pe cei “rău intenţionaţi să intre în ţară sub pretextul Cupei Mondiale”, care începe joi.

“A existat un arbitru căruia nu i s-a permis să intre. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte bun”, a asigurat oficialul de la Casa Albă, menţionând discuţiile cu secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin, şi cu responsabilul Poliţiei de Frontieră (CBP).