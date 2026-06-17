Ce le-a cerut Fabio Cannavaro jucătorilor săi înainte de duelul Uzbekistan – Columbia de la Mondial

Selecţionerul Uzbekistanului, Fabio Cannavaro (52 de ani), le-a cerut jucătorilor săi să se bucure de fotbal la duelul cu Columbia, de la Campionatul Mondial. Uzbekistan – Columbia e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY joi dimineaţă, de la ora 05:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fabio Cannavaro, fost campion mondial cu Italia ca jucător, e antrenorul care a dus pentru prima dată Uzbekistanul la o Cupă Mondială. Fosta legendă a lui Juventus şi Real Madrid le-a vorbit jucătorilor despre experienţa sa la Cupa Mondială în încercarea de a-i motiva pentru meciul contra Columbiei.

Fabio Cannavaro le-a cerut jucătorilor săi să se bucure de experienţa Mondialului, înainte de Uzbekistan – Columbia (05:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Cannavaro a spus că el a apelat la propriile sale amintiri din momentul în care era căpitan al Italiei până la câştigarea Cupei Mondiale din 2006 pentru a-i ajuta pe jucători să gestioneze emoţia şi presiunea primei lor apariţii pe cea mai mare scenă a fotbalului. “Încerc să-i ajut să scape de presiune”, le-a spus Cannavaro reporterilor, marţi. “Scena este dificilă. Încerc să le explic să se bucure de acest lucru pentru că este prima dată, nu vrem nimic de pierdut”, a mai spus antrenorul italian. “Dar acest lucru nu înseamnă că doar ne vom bucura de acest moment. Ştim ceea ce ne trebuie să luptăm”, a mai adăugat acesta.

Câştigătorul Balonului de Aur în 2006 a spus că el a vorbit cu echipa despre experienţa participării la Cupa Mondială şi despre importanţa aprecierii momentului pe care mulţi dintre el şi-l vor aminti pentru tot restul carierei lor. “Am încercat să împărtăşesc cu ei experienţa mea. Am încercat să împărtăşesc cu ei prima mea zi la Cupa Mondială, pentru că este ceva ce vă veţi aminti”, a spus Cannavaro.