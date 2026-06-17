Cinci lucruri după Franța – Senegal 3-1, meciul în care Mbappé a devenit golgheterul all-time al „cocoșilor”

1. Franța are fotbaliști atât de buni, încât poate să câștige Cupa Mondială și dacă joacă doar 10-15 minute pe meci. Când ies Dembélé și Doué, iar de pe bancă vin juni precum Barcola și Cherki, senzația e că nici nu-i nevoie de mai mult. Nici măcar de antrenor. Cu toate că Didier Deschamps, criticat uneori mai dur decât merită, a umblat un pic la pauză la așezarea „careului de ași” din ofensiva Franței. Mișcare isteață, care până la urmă a schimbat meciul și a adus victoria.

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2. Senegal a pierdut, dar oficial s-au dus vremurile în care africanii veneau la Mondiale cu portari care ieșeau trei metri pe lângă minge la centrări, atacanți plinuți și echipe întinse pe 60-70 de metri. La fel ca Maroc și Egipt, „leii din Teranga” s-au luat la trântă dreaptă, de la egal la egal, cu adversara mai bine cotată. În prima repriză, senegalezii au părut unși cu toate alifiile. Au controlat mijlocul terenului, au știut când să se retragă, când să mute liniile, când să accelereze. Una peste alta, prestație demnă de finalistă la Cupa Africii. Sau de câștigătoare? Cine mai știe.

3. Oyarzabal, care timp de 30 de minute n-a atins mingea cu Capul Verde, a setat standarde joase, dar cvartetul ofensiv al Franței a cam acceptat provocarea pe parcursul primei reprize. „Hold my beer!”, au spus timp de 45 de minute, în cor, Mbappé, Dembélé, Doué și Olise, care au atins balonul din când în când, dar degeaba. Mbappé, cel puțin, a părut atât de deconectat, încât probabil că l-a îngrijorat serios pe selecționerul Didier Deschamps. Nu de alta, dar când e așa de apatic, de neimplicat în joc, Kylian cam are de gând să schimbe antrenorul.

4. Alarmă falsă în prima repriză. Mbappé n-are planuri de sabotaj, dimpotrivă. După o repriză de acomodare cu aerul de America, Kylian a îmbrăcat țoalele de MVP, a dereglat toată mașinăria Senegalului și i-a condus pe ai lui spre victorie. A dat două goluri (al treilea Mondial consecutiv în care înscrie) și a devenit cel mai prolific marcator din istoria „cocoșilor”, peste Olivier Giroud. Altfel, se spune că marii jucători se încălzesc mai greu la turneele finale. Dacă aceasta a fost doar încălzirea pentru Mbappé, celelalte 47 de echipe de la Mondial au o mare problemă.

5. M-am temut sincer, și nu cred că doar eu, că arbitrul australian Alireza Faghani va da penalty pentru Franța în minutul 60, când s-a dus la margine să revadă faza suspectă din careul africanilor. Probabil că senegalezii erau deja pregătiți să plece la vestiare, cu viteazul lor antrenor cu tot, în semn de protest, așa cum au făcut și la finala Cupei Africii din Maroc. Faghani a hotărât că nu-i penalty și a acordat aut de poartă, așa că Pape Thiaw și compania au rămas pe teren, să piardă acolo, nu la masa verde.