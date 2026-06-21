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Cristi Balaj a analizat decizia lui Istvan Kovacs, după faza controversată din Tunisia – Japonia 0-4

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 9:25

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Cristi Balaj a analizat decizia lui Istvan Kovacs, după faza controversată din Tunisia – Japonia 0-4

Cadru din Tunisia - Japonia / Profimedia

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La meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, naționala Japoniei a făcut spectacol împotriva Tunisiei, reușind un succes clar, scor 4-0, care îi aduce cu un pas mai aproape de calificarea în șaisprezecimi.

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Istvan Kovacs a fost arbitrul desemnat să conducă acest meci special, iar centralul din Carei a avut de treabă încă din primele minute, când a luat o decizie importantă la o fază controversată.

Cristi Balaj a comentat decizia lui Istvan Kovacs

În primul minut al partidei dintre Tunisia și Japonia, Ayase Ueda a căzut în careu după un presupus contact cu un adversar, iar centralul Istvan Kovacs a hotărât să nu acorde lovitură de la 11 metri.

Nici din camera VAR nu a venit o sesizare în acest sens, așa că meciul a continuat, în ciuda protestelor din partea „niponilor”. Cristi Balaj a analizat acea fază controversată și a venit cu un verdict.

„O reacție exagerată a atacantului. Nu a fost o incorectitudine clară. Nu intâmplător VAR-ul a acceptat decizia arbitrului. Decizie corectă”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

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