Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi - Antena Sport

Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără Cristiano Ronaldo. Jucătorii lui Roberto Martinez s-au distrat în meciul de la Porto şi s-au impus cu 9-1.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo, după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026

La scurt timp după ce Portugalia a obţinut biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pentru fanii lusitani şi pentru coechipierii săi:

“Suntem la mondial! Hai să dăm totul, Portugalia”, a scris superstarul portughez, pe contul său de X, într-o postare care s-a viralizat imediat.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025