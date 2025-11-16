Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi

Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi

Publicat: 16 noiembrie 2025, 19:41

Comentarii
Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără Cristiano Ronaldo. Jucătorii lui Roberto Martinez s-au distrat în meciul de la Porto şi s-au impus cu 9-1.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo, după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026

La scurt timp după ce Portugalia a obţinut biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pentru fanii lusitani şi pentru coechipierii săi:

“Suntem la mondial! Hai să dăm totul, Portugalia”, a scris superstarul portughez, pe contul său de X, într-o postare care s-a viralizat imediat.

Reclamă
Reclamă

Aceasta va fi a şasea ediţie de Cupă Mondială la care Cristiano Ronaldo va participa, el debutând la cea mai importantă competiţie interţări în urmă cu aproape 20 de ani, în 2006, în Germania. Cu toate acestea, sunt şanse ca Ronaldo să rateze meciul de debut de la World Cup 2026, din cauza cartonaşului roşu primit în meciul de la Dublin, cu Irlanda.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Observator
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
19:19
Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026
19:00
LIVE SCOREAlbania – Anglia și alte 3 meciuri se joacă ACUM! Ungaria, OUT din cursa pentru calificarea la CM 2026
18:58
Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Liverpool abia şi-a găsit cuvintele
18:36
Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”
18:31
”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta
17:59
Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei
Vezi toate știrile
1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 3 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!