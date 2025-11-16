Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi - Antena Sport

Cristiano Ronald a fost marele absent al meciului dintre Portugalia şi Armenia, din preliminariile World Cup 2026. Starul portughez a fost eliminat în partida de la Dublin, cu Irlanda, astfel încât a ratat ultimul meci al acestei campanii de calificare.
Portugalia avea nevoie de o victorie, lucru pe care l-a şi obţinut, chiar şi fără Cristiano Ronaldo. Jucătorii lui Roberto Martinez s-au distrat în meciul de la Porto şi s-au impus cu 9-1.
Mesajul transmis de Cristiano Ronaldo, după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026
La scurt timp după ce Portugalia a obţinut biletele pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pentru fanii lusitani şi pentru coechipierii săi:
“Suntem la mondial! Hai să dăm totul, Portugalia”, a scris superstarul portughez, pe contul său de X, într-o postare care s-a viralizat imediat.
ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025
Aceasta va fi a şasea ediţie de Cupă Mondială la care Cristiano Ronaldo va participa, el debutând la cea mai importantă competiţie interţări în urmă cu aproape 20 de ani, în 2006, în Germania. Cu toate acestea, sunt şanse ca Ronaldo să rateze meciul de debut de la World Cup 2026, din cauza cartonaşului roşu primit în meciul de la Dublin, cu Irlanda.
