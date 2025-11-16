Ucraina - Islanda și alte 3 meciuri se joacă ACUM! Ungaria, OUT din cursa pentru calificarea la CM 2026 - Antena Sport

Ucraina: Trubin – Konpplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhniy, Yarmolyuk, Zubkov – Vanat.

Trubin – Konpplya, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko – Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhniy, Yarmolyuk, Zubkov – Vanat. Islanda: Olafsson – Palsson, Ingason, Magnusson, Ellertsson – Heraldsson, Johannesson, Gudmundsson – Willumsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson.

Azerbaidjan – Franța 1-3

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 45+1: Gol Franța! Marchează și Thuram.

Min. 30: Gol Franța! Akliouche punctează pentru „cocoșii galici”!

Min. 17: Gol Franța! Mateta egalează pentru selecționata lui Deschamps.

Min. 4: Deschidere de scor! Dadashov înscrie pentru gazde.

Min. 1: A început meciul!

Azerbaijan: Mahammadaliyev – Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk – Q. Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov – Nuriyev, Dadashov, K. Aliyev.

Mahammadaliyev – Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk – Q. Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Dashdamirov – Nuriyev, Dadashov, K. Aliyev. Franța: Chevalier – Gusto, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Zaire-Emery, Thuram – Akliouche, Nkunku, Mateta – Ekitike.

Portugalia – Armenia 9-1

Final de meci!

Min. 90+2: Gol Portugalia! Conceicao închide tabela.

Min. 81: Gol Portugalia! Marchează Joao Neves.

Min. 72: Gol Portugalia! Bruno Fernandes înscrie din nou din penalty!

Min. 52: Gol Portugalia! Bruno Fernandes face și el dubla pentru selecționata lui Roberto Martinez.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză

Min. 45+3: Gol Portugalia! Marchează și Bruno Fernandes, din lovitură de la 11 metri.

Min. 42: Gol Portugalia! Joao Neves face dubla.

Min. 30: Gol Portugalia! Joao Neves punctează și el.

Min. 28: Gol Portugalia! Marchează Ramos!

Min. 18: Gol Armenia! Spertsyan restabilește egalitatea.

Min. 7: Gol Portugalia! Renato Veiga deschide scorul pentru lusitani.

Min. 1: A început meciul!

Portugalia : Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Antrenor: Roberto Martinez

: Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Roberto Martinez Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Hovhannisyan – Aghasaryan, Muradyan, Spertsyan – Ranos, Serobyan. Antrenor: Iegishe Melikian

Ungaria – Irlanda 2-3

Final de meci!

Min. 90+6: Gol Irlanda! Parrott înscrie din nou și dă lovitura la Budapesta pentru oaspeți.

Min. 80: Gol Irlanda! Parrott face dubla!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză

Min. 37: Gol Ungaria! Varga aduce echipa gazdă în avantaj.

Min. 15: Gol Irlanda! Parrott transformă de la punctul cu var.

Min. 13: Penalty pentru Irlanda! Centralul acordă lovitură de la 11 metri, după ce Ogbene este faultat în careu.

Min. 3: Gol Ungaria! Lukacs deschide scorul pentru gazde, în urma unei faze fixe.

Min. 1: A început meciul!

Ungaria : Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Antrenor: Marco Ross

: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Marco Ross Irlanda: Kelleher – O’Shea, Collins, O’Brien – Scales, Molumby, Cullen, Coleman – Azaz, Ogbene, Parrott. Antrenor: Heimir Hallgrimsson

Portugalia și Norvegia se pot califica la World Cup 2026. Italia speră la o minune

Selecționata lui Roberto Martinez va trebui să se descurce în meciul de la Lisabona fără Cristiano Ronaldo, eliminat în duelul din etapa precedentă cu Irlanda. Deși a plecat de la lot, “CR7” a rămas sufletește aproape de colegii săi și le-a transmis un mesaj de luptă. Cu o victorie, lusitanii vor fi siguri de calificarea la World Cup.

Alte două echipe de top din Europa care s-au calificat deja la turneul final își dispută ultimele meciuri din grupă astăzi. Franța are un meci în deplasare contra Azerbaidjanului, îmn timp ce Anglia o înfruntă tot pe teren străin pe Albania, ambele meciuri fiind de la aceeași oră, și anume 19:00.

Meciul serii este cel dintre ocupantele primelor două locuri din Grupa I, respectiv Norvegia și Italia, care sunt separate de trei puncte. Deși la prima impresie duelul pare unul cu o miză imensă în privința calificării, “Squadra Azzurra” mai are doar șanse matematice de a obține primul loc din grupă și de a trece peste nordici, pentru că ar avea nevoie de o victorie nesperată la 9 goluri diferență.

Scenariul care pare imposibil face calificarea Norvegiei la World Cup 2026 o simplă formalitate, trupa lui Haaland, Sorloth și Odegaard urmând să revină la turneul final pentru prima dată din 1998 încoace.

Meciurile zilei în preliminariile pentru World Cup 2026