Cristiano Ronaldo, “distrus” în MARCA după egalul ruşinos al Portugaliei: “Au povara de a-l ţine în teren”

Cristiano Ronaldo (41) de ani a fost numit o “povară” de către cunoscuta publicaţie spaniolă Marca, după egalul ruşinos al Portugaliei, 1-1, cu RD Congo, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Publicaţia spaniolă a remarcat că selecţionerul Roberto Martinez (52 de ani) a trebuit să îl ţină pe Ronaldo în teren, deşi prestaţia lui a lăsat de dorit.

Ronaldo, numit o “povară” de Marca

Criticat şi înainte de Cupa Mondială, Ronaldo nu şi-a revenit. A avut câteva ocazii de a marca, dar a ratat de fiecare dată.

“Portugalia nu a reușit în cele din urmă să convingă la debut. Și asta în ciuda faptului că jocul a mers în direcția ei foarte devreme, odată cu golul lui João Neves, marcat după doar șase minute. Un scenariu ideal pe care oamenii lui Roberto Martínez nu au știut să-l valorifice. Portughezii au avut, pentru comparație, mai multă viteză în pase decât Spania, dar cam asta a fost tot. În plus, au povara istorică de a-l menține pe Cristiano Ronaldo pe teren la bine și la rău. Și nici asta nu ajută.

Cristiano este incontestabil

Roberto Martínez l-a înlocuit pe Bernardo Silva la pauză cu Conceição, un jucător de încredere, care a schimbat jocul. Neto avea să intre mai târziu și el. Între timp, Cristiano a rămas izolat ca număr nouă. Pe măsură ce jocul a progresat, a devenit o afacere frenetică, de la un capăt la altul, departe de controlul lui Vitinha sau Bruno Fernandes. Și în acea luptă deschisă, RD Congo s-a simțit puternică.