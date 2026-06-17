Cristiano Ronaldo, “distrus” în MARCA după egalul ruşinos al Portugaliei: “Au povara de a-l ţine în teren”

Cristiano Ronaldo (41) de ani a fost numit o “povară” de către cunoscuta publicaţie spaniolă Marca, după egalul ruşinos al Portugaliei, 1-1, cu RD Congo, într-un meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Publicaţia spaniolă a remarcat că selecţionerul Roberto Martinez (52 de ani) a trebuit să îl ţină pe Ronaldo în teren, deşi prestaţia lui a lăsat de dorit.
Ronaldo, numit o “povară” de Marca
Criticat şi înainte de Cupa Mondială, Ronaldo nu şi-a revenit. A avut câteva ocazii de a marca, dar a ratat de fiecare dată.
“Portugalia nu a reușit în cele din urmă să convingă la debut. Și asta în ciuda faptului că jocul a mers în direcția ei foarte devreme, odată cu golul lui João Neves, marcat după doar șase minute. Un scenariu ideal pe care oamenii lui Roberto Martínez nu au știut să-l valorifice. Portughezii au avut, pentru comparație, mai multă viteză în pase decât Spania, dar cam asta a fost tot. În plus, au povara istorică de a-l menține pe Cristiano Ronaldo pe teren la bine și la rău. Și nici asta nu ajută.
Cristiano este incontestabil
Roberto Martínez l-a înlocuit pe Bernardo Silva la pauză cu Conceição, un jucător de încredere, care a schimbat jocul. Neto avea să intre mai târziu și el. Între timp, Cristiano a rămas izolat ca număr nouă. Pe măsură ce jocul a progresat, a devenit o afacere frenetică, de la un capăt la altul, departe de controlul lui Vitinha sau Bruno Fernandes. Și în acea luptă deschisă, RD Congo s-a simțit puternică.
Portughezii au avut doi Cristiano Ronaldo în careu, dar numărul 7 și-a pierdut scânteia chiar și în acest aspect al jocului. Între timp, Roberto Martínez l-a scos pe Vitinha de pe teren. Unul câte unul, numele mari ale acestei echipe portugheze au defilat. Toți, cu excepția unuia.
Africanii au împrospătat echipa pentru ultimul efort, iar asta a fost suficient pentru ca ei să supraviețuiască și chiar să viseze la mai mult decât o remiză. Pentru că în această Cupă Mondială, sunt mai puțini jucători slabi decât se așteptau toţi. Aceasta nu este povestea care ni s-a spus”, a scris Marca.
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