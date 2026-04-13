Cristiano Ronaldo, față în față cu un record istoric! Ce se întâmplă dacă lusitanul va marca la World Cup 2026

Naționala de fotbal a Portugaliei se află printre favoritele pentru câștigarea Campionatului Mondial din această vară, competiție care va fi transmisă în Universul Antena

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Ronaldo ar putea bifa un record unic și istoric la acest turneu final, dar pentru a face asta, va avea nevoie să marcheze cel puțin un gol.

Cristiano Ronaldo, singurul jucător din istorie care poate marca la 6 Cupe Mondiale

Cristiano Ronaldo a împlinit vârsta de 41 de ani la începutul lunii februarie, iar starul portughez se pregătește intens pentru Campionatul Mondial din această vară, din SUA.

Naționala Portugaliei a fost repartizată în Grupa K în urma tragerii la sorți care a avut loc în decembrie 2025, alături de Republica Democratică Congo, Columbia și Uzbekistan.

La turneul final din această vară, atacantul lusitan poate deveni primul fotbalist din istorie care marchează la șase ediții ale Cupei Mondiale. Înainte de competiția propriu-zisă, Portugalia va mai avea amicale cu Chile și Nigeria.