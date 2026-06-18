Cristiano Ronaldo nu mai reprezintă nimic? Ce au ajuns să spună congolezii despre CR7, după meciul de la Campionatul Mondial

RD Congo „nu a pregătit cu adevărat” un plan anti-Cristiano Ronaldo, având în vedere că portughezul „nu mai este acelaşi” jucător, din cauza înaintării în vârstă, a explicat mijlocaşul Ngal’ayel Mukau după remiza 1-1 dintre cele două echipe la Cupa Mondială, miercuri, la Houston.

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Întrebat în zona mixtă de TNT Sports despre un posibil plan “anti-Ronaldo”, Mukau a răspuns că un astfel de plan “nu exista cu adevărat”. “Ca să fiu sincer, ştim că nu mai este acelaşi jucător” ca în perioada lui de glorie.

DR Congo nu a avut un plan special anti – Cristiano Ronaldo

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“Este puţin mai în vârstă acum”, a explicat calm mijlocaşul de 21 de ani de la Lille, referindu-se la atacantul care are aproape dublul vârstei sale (41) şi care a fost titular miercuri la a şasea sa Cupă Mondială, un record pe care îl împarte cu Lionel Messi.

“Dar rămâne unul dintre cei mai mari jucători din istorie, aşa că am un mare respect pentru el”, a adăugat congolezul.