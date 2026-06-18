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Cristiano Ronaldo nu mai reprezintă nimic? Ce au ajuns să spună congolezii despre CR7, după meciul de la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 18 iunie 2026, 11:54

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Cristiano Ronaldo nu mai reprezintă nimic? Ce au ajuns să spună congolezii despre CR7, după meciul de la Campionatul Mondial

Cristiano Ronaldo, în tricoul Portugaliei - Getty Images

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RD Congo „nu a pregătit cu adevărat” un plan anti-Cristiano Ronaldo, având în vedere că portughezul „nu mai este acelaşi” jucător, din cauza înaintării în vârstă, a explicat mijlocaşul Ngal’ayel Mukau după remiza 1-1 dintre cele două echipe la Cupa Mondială, miercuri, la Houston.

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Întrebat în zona mixtă de TNT Sports despre un posibil plan “anti-Ronaldo”, Mukau a răspuns că un astfel de plan “nu exista cu adevărat”. “Ca să fiu sincer, ştim că nu mai este acelaşi jucător” ca în perioada lui de glorie.

DR Congo nu a avut un plan special anti – Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nu mai reprezintă nimic? Congolezii nu au pregătit niciun plan anti-CR7 înainte de meci

“Este puţin mai în vârstă acum”, a explicat calm mijlocaşul de 21 de ani de la Lille, referindu-se la atacantul care are aproape dublul vârstei sale (41) şi care a fost titular miercuri la a şasea sa Cupă Mondială, un record pe care îl împarte cu Lionel Messi.

“Dar rămâne unul dintre cei mai mari jucători din istorie, aşa că am un mare respect pentru el”, a adăugat congolezul.

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Cristiano Ronaldo, de cinci ori câştigător al Balonului de Aur cu 143 de goluri în 229 de apariţii, a avut dificultăţi miercuri, reuşind doar trei şuturi, niciunul pe poartă, şi atrăgând critici timpurii cu privire la contribuţia sa la naţională.

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