Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026 - Antena Sport

România va evolua în Turcia în semifinala barajului pentru accederea la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Federaţia din Turcia a luat deja o decizie extrem de importantă în vederea meciului cu tricolorii.

Turcii au amânat etapa care se va desfăşura în apropierea duelului cu România, pentru ca Montella să aibă jucătorii veniţi din întrecerea internă la un nivel fizic cât mai bun. Chiar selecţionerul Turciei este cel care a făcut anunţul.

Turcii amână o etapă din Superlig înaintea meciului cu România

“Am vorbit cu Montella şi probabil că Turcia va opri campionatul pentru a-şi favoriza echipa naţională. Sper ca asta să se întâmple şi în Italia”, a spus Gattuso, selecţionerul Italiei, echipă implicată şi ea în barajul care duce spre Mondiale.

Rămâne de văzut şi dacă Liga 1 va face pauză pentru ca naţionala lui Mircea Lucescu să aibă parte de tot ajutorul posibil, în vedera duelului dur cu Turcia. Pe 26 martie, Liga 1 va intra deja în play-off şi play-out.

Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!”

Mircea Lucescu crede că naţionala noastră are un avantaj, acela că el cunoaşte bine fotbalul turcesc. Acest lucru nu este însă suficient, mai ales că vorbim de o reprezentativă cu un lot de peste 430 de milioane de euro, cu jucători care activează la cel mai înalt nivel.