Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026 - Antena Sport

România va evolua în Turcia în semifinala barajului pentru accederea la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Federaţia din Turcia a luat deja o decizie extrem de importantă în vederea meciului cu tricolorii.
Turcii au amânat etapa care se va desfăşura în apropierea duelului cu România, pentru ca Montella să aibă jucătorii veniţi din întrecerea internă la un nivel fizic cât mai bun. Chiar selecţionerul Turciei este cel care a făcut anunţul.
Turcii amână o etapă din Superlig înaintea meciului cu România
“Am vorbit cu Montella şi probabil că Turcia va opri campionatul pentru a-şi favoriza echipa naţională. Sper ca asta să se întâmple şi în Italia”, a spus Gattuso, selecţionerul Italiei, echipă implicată şi ea în barajul care duce spre Mondiale.
Rămâne de văzut şi dacă Liga 1 va face pauză pentru ca naţionala lui Mircea Lucescu să aibă parte de tot ajutorul posibil, în vedera duelului dur cu Turcia. Pe 26 martie, Liga 1 va intra deja în play-off şi play-out.
Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!”
Mircea Lucescu crede că naţionala noastră are un avantaj, acela că el cunoaşte bine fotbalul turcesc. Acest lucru nu este însă suficient, mai ales că vorbim de o reprezentativă cu un lot de peste 430 de milioane de euro, cu jucători care activează la cel mai înalt nivel.
“Cunoaştem Turcia. Eu, cel puţin, ca antrenor i-am bătut în 86 de două ori, 3-0 la Craiova, 2-0 la ei. A mai fost un 2-0 la Târgu Mureş, am mai făcut un 1-1 numai cu jucători tineri când au inaugurat stadionul Ali Sami Yen. Deci avem un avantaj din punctul ăsta de vedere.
Între timp, Turcia a crescut foarte mult, au jucători foarte buni care joacă în străinătate, la Real Mardrid, Inter, Juventus. La rândul meu am promovat jucători din campionatul intern la naţională. I-am format, promovat, dar au trecut cinci ani, ei au crescut şi-au asigurat locurile lor.
Turcia a făcut un start foarte important. Problema e ce facem noi în cele paru luni până în martie, dacă bieţii noştri reuşesc să se impună la cluburile lor. Este u lucru extrem de important. Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar. Având în vedere jucătorii care sunt acolo”, a spus Mircea Lucescu.
Turcia – România, pe 26 martie, de la ora 19:00
Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00.
Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.
