Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Despre asta e Cupa Mondială! Qatarezii au dat buzna peste un reporter canadian. Ce a urmat
VIDEO

Despre asta e Cupa Mondială! Qatarezii au dat buzna peste un reporter canadian. Ce a urmat

Andrei Nicolae Publicat: 18 iunie 2026, 23:40

Comentarii
Despre asta e Cupa Mondială! Qatarezii au dat buzna peste un reporter canadian. Ce a urmat

Reporterul din Canada / Captură Reddit

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Canada urmează să o întâlnească pe Qatar în etapa a doua a grupelor de la Cupa Mondială, iar perioada de dinaintea meciului a oferit un moment fabulos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un reporter din țara frunzei de arțar aflat la Vancouver, acolo unde se dispută partida, s-a întâlnit cu trei suporteri qatarezi care l-au invitat la dans, iar acesta a acceptat cu drag.

Farmecul Cupei Mondiale! Un reporter canadian a cântat și a dansat alături de qatarezi

Cupa Mondială reprezintă cea mai mare scenă a fotbalului mondial, iar asta înseamnă mize imense, orgolii și competitivitate. Uneori însă, World Cup reprezintă și momente în care culturi diferite se întrepătrund într-un mod frumos și pașnic, iar asta a fost demonstrat recent înainte de meciul dintre Canada și Qatar.

Câțiva suporteri ai naționalei din Asia au dat buzna peste un reporter canadian de la televiziunea CBC și au început să cânte și să danseze. Jurnalistul nu a devenit deloc crispat și a început să danseze cu ei, după care a obținut și câteva declarații.

În timpul meciului, ne luptăm cu naționala Canadei. După meci, suntem frați și iubim Canada“, a spus unul dintre ei.

Reclamă
Reclamă

Dă-mi o îmbrățișare“, a spus alt suporter qatarez.

VEZI AICI MOMENTUL VIRAL CU REPORTERUL CANADIAN ȘI FANII QATAREZI

Oraşele din România în care se trăieşte cel mai bine. Localităţile mici şi medii câştigă teren în clasamentOraşele din România în care se trăieşte cel mai bine. Localităţile mici şi medii câştigă teren în clasament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
Observator
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
Asta e echipa care plăteşte 500.000 de euro Rapidului pentru Christensen! În iarnă a transferat tot din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa care plăteşte 500.000 de euro Rapidului pentru Christensen! În iarnă a transferat tot din SuperLiga. Exclusiv
23:26

Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins
23:16

Mexic – Coreea de Sud LIVE VIDEO (04:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Miza: calificarea în 16-imi
23:04

Trei concluzii după Cehia – Africa de Sud 1-1: echipe cu selecționeri în vârstă și joc bătrânicios
23:03

LIVE VIDEOElveţia – Bosnia 1-0. Acum pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Manzambi deschide scorul
22:50

Canada – Qatar LIVE VIDEO (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci tare la Vancouver
22:35

Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu jucătorul Coastei de Fildeș care a primit “interzis” în Canada
Vezi toate știrile
1 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 4 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 5 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 6 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar