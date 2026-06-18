Despre asta e Cupa Mondială! Qatarezii au dat buzna peste un reporter canadian. Ce a urmat

Canada urmează să o întâlnească pe Qatar în etapa a doua a grupelor de la Cupa Mondială, iar perioada de dinaintea meciului a oferit un moment fabulos.

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Un reporter din țara frunzei de arțar aflat la Vancouver, acolo unde se dispută partida, s-a întâlnit cu trei suporteri qatarezi care l-au invitat la dans, iar acesta a acceptat cu drag.

Farmecul Cupei Mondiale! Un reporter canadian a cântat și a dansat alături de qatarezi

Cupa Mondială reprezintă cea mai mare scenă a fotbalului mondial, iar asta înseamnă mize imense, orgolii și competitivitate. Uneori însă, World Cup reprezintă și momente în care culturi diferite se întrepătrund într-un mod frumos și pașnic, iar asta a fost demonstrat recent înainte de meciul dintre Canada și Qatar.

Câțiva suporteri ai naționalei din Asia au dat buzna peste un reporter canadian de la televiziunea CBC și au început să cânte și să danseze. Jurnalistul nu a devenit deloc crispat și a început să danseze cu ei, după care a obținut și câteva declarații.

“În timpul meciului, ne luptăm cu naționala Canadei. După meci, suntem frați și iubim Canada“, a spus unul dintre ei.