Despre asta este Mondialul: momentul în care un fan englez ajunge din greșeală într-un bar cu scoțieni

Dacă la Jocurile Olimpice, Marea Britanie concurează ca echipă, la Campionatul Mondial de fotbal iese la suprafață rivalitatea istorică dintre scoțieni și englezi. Fanii ambelor echipe au motive să fie fericiți după victoriile din prima etapă, scoțienii cu Haiti, iar englezii cu Croația.
Un clip apărut online a devenit rapid viral: asta după ce un fan englez aflat într-un pub s-a trezit înconjurat de un grup de suporteri scoțieni. Ce a urmat? Scoțienii au început să cânte „Oh, Diego Maradona”. Desigur, cântecul face referire la celebrul meci din 1986, când „Mâna lui Dumnezeu” a trimis Anglia acasă, iar Argentina a câștigat ulterior al doilea titlu mondial din istoria sa.
Din păcate, scoțienii nu au mai avut motive de sărbătorit după etapa a doua. Chiar dacă au cântat superb Flowers of Scotland, au pierdut meciul cu Scoția cu 1-0.
🏴🏴 The Scotland fans found a lonely English fan in a bar and gave him both barrels.
🗣️ “Oh, Diego Maradona.”pic.twitter.com/qevrBOgfiD
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 19, 2026
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