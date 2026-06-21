Dick Advocaat, în lacrimi după ce naţionala antrenată de el a scris istorie la Campionatul Mondial!

Cel mai în vârstă selecţioner de la Campionatul Mondial, Dick Advocaat (78 de ani), nu şi-a putut stăpâni emoţiile după ce naţionala pregătită de el, Curacao, a scris istorie la FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
Advocaat a fost surprins în lacrimi după primul punct obţinut de Curacao la un Campionat Mondial. Curacao e debutantă la Mondial. După 1-7 cu Germania în primul meci, Curacao a impresionat în partida cu Ecuador, încheiată cu scorul de 0-0. Partida s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Dick Advocaat, în lacrimi după ce a scris istorie la Cupa Mondială 2026
Dick Advocaat demisionase în luna februarie a acestui an de la naţionala lui Curacao, pentru a avea grijă de fiica lui bolnavă. A revenit înainte de Mondial pe banca lui Curacao, pentru a antrena această naţională la un turneu final istoric pentru ea.
Advocaat l-a înlocuit pe conaţionalul său, Fred Rutten (63 de ani), care o preluase pe Curacao după demisia legendarului antrenor, ce a pregătit în trecut şi naţionala Olandei.
Curacao are o populaţie un pic mai mare de 150.000 de locuitori. Naţionala ei, cotată de către transfermarkt.com la sub 26 de milioane de euro, are, în cea mai mare parte, jucători născuţi sau crescuţi în Olanda.
Dick Advocaat emotional at the final whistle after Curacao earned their first ever point at the World Cup pic.twitter.com/IL0xZt1wTM
— 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) June 21, 2026
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