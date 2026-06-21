Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Dick Advocaat, în lacrimi după ce naţionala antrenată de el a scris istorie la Campionatul Mondial!

Dick Advocaat, în lacrimi după ce naţionala antrenată de el a scris istorie la Campionatul Mondial!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 10:48

Comentarii
Dick Advocaat, în lacrimi după ce naţionala antrenată de el a scris istorie la Campionatul Mondial!

Dick Advocaat, în lacrimi după Ecuador - Curacao / X.com

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cel mai în vârstă selecţioner de la Campionatul Mondial, Dick Advocaat (78 de ani), nu şi-a putut stăpâni emoţiile după ce naţionala pregătită de el, Curacao, a scris istorie la FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Advocaat a fost surprins în lacrimi după primul punct obţinut de Curacao la un Campionat Mondial. Curacao e debutantă la Mondial. După 1-7 cu Germania în primul meci, Curacao a impresionat în partida cu Ecuador, încheiată cu scorul de 0-0. Partida s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Dick Advocaat, în lacrimi după ce a scris istorie la Cupa Mondială 2026

Dick Advocaat demisionase în luna februarie a acestui an de la naţionala lui Curacao, pentru a avea grijă de fiica lui bolnavă. A revenit înainte de Mondial pe banca lui Curacao, pentru a antrena această naţională la un turneu final istoric pentru ea.

Advocaat l-a înlocuit pe conaţionalul său, Fred Rutten (63 de ani), care o preluase pe Curacao după demisia legendarului antrenor, ce a pregătit în trecut şi naţionala Olandei.

Curacao are o populaţie un pic mai mare de 150.000 de locuitori. Naţionala ei, cotată de către transfermarkt.com la sub 26 de milioane de euro, are, în cea mai mare parte, jucători născuţi sau crescuţi în Olanda.

Reclamă
Reclamă

 

Alertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coliAlertă pe litoralul bulgăresc. O plajă frecventată de turişti a fost închisă din cauza bacteriei E. coli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Observator
Cât costă porumbul fiert, la început de sezon. Preţurile, aşteptate să scadă zilele următoare
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu, un nou mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Cum l-a numit, de fapt 
10:19

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferurile pregătite de FCSB! Ce a spus despre Denis Drăguș și Florinel Coman
10:02

Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale
9:40

A treia naţională eliminată de la Mondial, după meciul arbitrat de Istvan Kovacs! Două înfrângeri şi golaveraj teribil
9:25

Cristi Balaj a analizat decizia lui Istvan Kovacs, după faza controversată din Tunisia – Japonia 0-4
9:01

Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică
9:00

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB 3 Scandal uriaș la Cupa Mondială! Algeria a făcut plângere la FIFA din cauza lui Lionel Messi 4 Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el” 5 Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!” 6 Fostul jucător al lui Real Madrid a suferit un infarct, la numai 40 de ani! A fost operat de urgenţă după meci
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB