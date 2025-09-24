Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: "Sper să veniți" - Antena Sport

Închide meniul
Donald Trump așteaptă fanii sportului la Cupa Mondială și la Jocurile Olimpice din SUA: “Sper să veniți”

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 10:47

Comentarii
Donald Trump și Gianni Infantino, la Casa Albă / Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că speră ca “nenumărate persoane din întreaga lume” să fie prezente la Cupa Mondială din 2026 şi la Jocurile Olimpice din 2028, găzduite de Statele Unite, relatează Reuters.

Călătoriile din străinătate către SUA au scăzut cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în august, ajungându-se la aproximativ 3,5 milioane de vizitatori, potrivit datelor preliminare ale guvernului american. A fost a şasea lună din acest an în care călătoriile au scăzut faţă de anul trecut, contrar tendinţei globale în turism şi sfidând aşteptările că în 2025 numărul anual de vizitatori străini va depăşi în sfârşit nivelul de 79,4 milioane înregistrat înainte de pandemie.

Declarațiile lui Donald Trump

Într-un discurs amplu, Trump a spus că anul viitor Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la independenţă. “De asemenea, vom găzdui cu mândrie Cupa Mondială FIFA 2026 şi, la scurt timp după aceea, Jocurile Olimpice din 2028“, a spus el.

Va fi foarte interesant. Sper să veniţi cu toţii. Sper că vor participa nenumărate persoane din întreaga lume“, a adăugat președintele SUA, potrivit news.ro. Peste 1,5 milioane de cereri de bilete din partea fanilor din 210 ţări au fost primite de FIFA pentru Cupa Mondială în decurs de 24 de ore de la tragerea la sorţi pentru vânzarea în avans, a anunţat forul de conducere al fotbalului mondial mai devreme în această lună. Turneul cu 48 de echipe va fi găzduit de Mexic, Canada şi SUA şi va cuprinde 104 meciuri în 16 oraşe gazdă.

Vizitatorii din ţările care nu beneficiază de scutirea de viză trebuie să achite o “taxă de integritate a vizei” în valoare de 250 de dolari, pe lângă taxa existentă, iar călătorii se confruntă deja cu timpi medii lungi de aşteptare pentru obţinerea vizei. Potrivit datelor Departamentului de Stat al SUA, aceşti vizitatori trebuie să aştepte în medie 169 de zile pentru un interviu în vederea obţinerii unei vize de turism sau de afaceri B-1/B-2.

Acest lucru va afecta fanii din ţările care trimit în mod tradiţional un contingent numeros la Cupa Mondială, inclusiv Mexic, Argentina şi Brazilia. Cererea globală de bilete pentru turneu a venit în principal din cele trei ţări gazdă, urmate de Argentina, Columbia şi Brazilia, potrivit FIFA.

Turiştii din ţările care beneficiază de scutirea de viză – în special din Europa – nu vor trebui să plătească noua taxă, dar experţii din domeniu spun că unii sunt descurajaţi să-şi petreacă vacanţele în SUA din cauza temerilor de a fi opriţi la frontieră, după o serie de cazuri mediatizate.

Casa Albă intenţionează, de asemenea, să reducă durata vizelor pentru studenţi, vizitatori în cadrul programelor de schimb cultural şi membri ai mass-media, conform unei propuneri de regulament guvernamental emisă în luna august.

Reacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentulReacţia unei turiste străine în Biserica Neagră din Braşov. Peste 300.000 de oameni vizitează anual monumentul
Cupa Mondială din 2026 va fi transmisă exclusiv în universul Antena.

1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 3 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 6 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
