Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi - Antena Sport

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, joi, că peste 1,5 milioane de fani s-au înregistrat în primele 24 de ore pentru tragerea a sorţi a celor care vor putea cumpăra bilete la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, transmite DPA.

Suporterii înregistraţi provin din 210 ţări, cel mai mare interes fiind arătat din ţările gazdă, SUA, Mexic şi Canada, urmate de Argentina, Columbia şi Brazilia. Din Europa, cele mai multe înregistrări provin din Anglia, Spania, Portugalia şi Germania, a precizat FIFA.

Care e procedura de cumpărare a biletelor

“Numărul mare de înscrieri este o dovadă a entuziasmului existent pe tot globul în privinţa Cupei Mondiale din 2026“, a declarat directorul de operaţiuni ale Cupei Mondiale FIFA 2026, Heimo Schirgi. În prima fază, suporterii se pot înregistra cu un card Visa, sponsorul oficial al FIFA, perioada de înscrieri fiind deschisă până pe 19 septembrie. Forul mondial a fost de atlfel criticat pentru modul de organizare în privința vânzării de bilete.

Cei selecţionaţi la loteria vor primi un email cu începere din data de 29 septembrie şi o dată şi o oră la care vor putea achiziţiona bilete, după 1 octombrie. Bilete la fiecare din cele 104 meciuri ale competiţiei vor fi disponibile, alături de bilete pentru anumite stadioane şi anumite echipe, a indicat FIFA.

A doua perioadă de înregistrări va avea loc între 27 şi 31 octombrie, biletele urmând să fie vândute între mijlocul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie. A treia fază va avea loc după tragerea la sorţi a grupelor turneului final, programată pentru 5 decembrie, la Washington, potrvit agerpres.ro.