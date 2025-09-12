Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi

Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 11:21

Comentarii
Interes imens pentru World Cup 2026. Câți oameni s-au înscris pentru cumpărarea de bilete în prima zi

Trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, joi, că peste 1,5 milioane de fani s-au înregistrat în primele 24 de ore pentru tragerea a sorţi a celor care vor putea cumpăra bilete la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, transmite DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii înregistraţi provin din 210 ţări, cel mai mare interes fiind arătat din ţările gazdă, SUA, Mexic şi Canada, urmate de Argentina, Columbia şi Brazilia. Din Europa, cele mai multe înregistrări provin din Anglia, Spania, Portugalia şi Germania, a precizat FIFA.

Care e procedura de cumpărare a biletelor

Numărul mare de înscrieri este o dovadă a entuziasmului existent pe tot globul în privinţa Cupei Mondiale din 2026“, a declarat directorul de operaţiuni ale Cupei Mondiale FIFA 2026, Heimo Schirgi. În prima fază, suporterii se pot înregistra cu un card Visa, sponsorul oficial al FIFA, perioada de înscrieri fiind deschisă până pe 19 septembrie. Forul mondial a fost de atlfel criticat pentru modul de organizare în privința vânzării de bilete.

Cei selecţionaţi la loteria vor primi un email cu începere din data de 29 septembrie şi o dată şi o oră la care vor putea achiziţiona bilete, după 1 octombrie. Bilete la fiecare din cele 104 meciuri ale competiţiei vor fi disponibile, alături de bilete pentru anumite stadioane şi anumite echipe, a indicat FIFA.

A doua perioadă de înregistrări va avea loc între 27 şi 31 octombrie, biletele urmând să fie vândute între mijlocul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie. A treia fază va avea loc după tragerea la sorţi a grupelor turneului final, programată pentru 5 decembrie, la Washington, potrvit agerpres.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
12:17
Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta”
12:00
“M-au dus acasă și m-au încuiat”. Lamine Yamal a rememorat unul dintre cele mai “negre” momente din viața sa
11:52
“Ar trebui Lucescu să-şi dea demisia?” Giovanni Becali a dat răspunsul: “Eu la 80 de ani asta aş face”
11:28
Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT”
11:06
Jose Mourinho s-ar putea întoarce în Premier League, după patru ani. Echipa care îl vrea pe bancă
11:03
Gazzetta dello Sport anticipează cum Cristi Chivu se poate impune în Juventus – Inter: “Ar putea fi decisiv”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic