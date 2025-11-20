Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

După ce a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial pe locul al treilea, naționala de fotbal a României va trece printr-un baraj pentru a ajunge la turneul final de anul viitor.

În urma tragerii la sorți de la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni Turcia în semifinală, iar jocul va avea loc în luna martie, în deplasare. Ianis Hagi a reacționat și a avut un îndemn după ce a aflat adversara României.

Ianis Hagi, pregătit pentru duelul cu Turcia de la baraj

Naționala de fotbal a României va juca barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, dar drumul selecționatei pregătite de Mircea Lucescu nu va fi deloc unul ușor.

Turcia va fi primul adversar al tricolorilor din semifinale, iar în cazul unui succes, vom lupta cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la turneul final de anul viitor.

Ianis Hagi, jucător care s-a transferat chiar în această vară în campionatul Turciei, a avut un îndemn pe social media, pentru partida care va avea loc în luna martie: „România, ne vedem în martie!”, a scris fotbalistul român.