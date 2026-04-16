Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | E gata! Anunțul făcut de Infantino despre prezența Iranului la Campionatul Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 8:37

Comentarii
Gianni Infantino / Profimedia Images

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a risipit orice îndoială cu privire la prezența Iranului la Campionatul Mondial. În ciuda conflictului din Orient între Iran și Statele Unite ale Americii, fix organizatoarea turneului final, naționala Iranului va participa la Mondial!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iran a cerut inițial ca meciurile sale să fie mutate în Mexic, însă această cerere a fost respinsă. FIFA a lucrat și la un plan de rezervă în cazul în care Iran nu va juca la Mondial: un sistem play-off cu 4 naționale, două europene și două din Asia.

Iran participă la Mondial

Într-un interviu pentru CNBC, Gianni Infantino a vorbit despre toată situația: „Iranul vine, cu siguranță. Sperăm ca până atunci să fie pace, lucru care cu siguranță ar ajuta. Dar Iran trebuie să vină, ei reprezintă un popor, s-au calificat, jucătorii vor să participe.

Sportul trebuie să fie separat de politică. Dacă nimic altceva nu poate aduce unitate și să o mențină, atunci noi vom face asta” a spus Infantino.

Iran se află la Mondial în grupa G, alături de Noua Zeelandă, Belgia și Egipt.

Reclamă
Reclamă

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
8:25

8:19

8:19

8:19

8:00

0:42

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
