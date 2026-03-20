Edi Iordănescu, exploziv înainte de Turcia – România! ”Să știe că-i putem răni!” Ce spune de o revenire pe banca României

Cred că cel mai important este să avem încredere, convingere, este un lucru esențial. Fără încredere, fără convingerea că putem merge acolo să ne batem pentru calificare și să o și obținem, nu avem nicio șansă. Calculele hârtiei spun că Turcia este favorită, sunt și argumente în sensul ăsta, dar calculele hârtiei în fotbal sunt până când începe meciul, până la fluierul arbitrului.

Plecăm cu șansa a doua, faptul că jucăm în deplasare, este un lucru care contează în economia jocului. Cred că avem șansa noastră, cred că dacă avem un plan foarte bine structurat, bine interpretat, fără compromisuri tehnico-tactice, interpretat așa cum trebuie, avem șansa noastră. Am văzut o Turcie care are și carențe, e o echipă care în anumite momente își pierde echilibrul, balanța de joc, au o forță ofensivă, dar în momentul în care pierd mingea sunt expuși, suferă în apărare. Întâmplarea face ca asta este o parte din atuurile pe care noi le avem.

Suntem o echipă, și am fost în multe momente o echipă reactivă. Suntem extrem de verticali și eficienți când recuperăm mingea, cred că putem să exploatăm asta, printre altele. Fazele fixe sunt un detaliu care contează în fotbalul modern, peste o treime din goluri vin din momente statice. În astfel de jocuri trebuie să fim extrem de concentrați și responsabili defensiv, dar foarte atenți și determinați ofensiv, putem să marcăm din faze fixe”, spune fostul selecționer.

Edi Iordănescu: ”Turcia trebuie să știe că-i putem răni!”

Iordănescu este de părere că naționala ar trebui să profite de orice situație pentru a pune probleme și în atac.

”Nu cred că putem să ne apărăm 90 de minute, într-un vacarm efectiv, și să avem pretenții pentru calificare. Cred că în postura de outsideri ne-am simțit comfortabili de-a lungul istoriei noastre, dar într-un joc de a fi sau a nu fi la un Mondial nu poți să te aperi 90 de minute și să ai pretenția să absorbi presiunea.

Fotbalul te pedepsește și orice moment poate să încline decisiv balanța în favoarea adversarului. Trebuie să fii, cel puțin în anumite momente, echipa care atacă și pozițional, care creează, produce ocazii și, de ce nu, să și marcheze.

Turcia trebuie să știe că îi putem răni și asta va conta enorm și ceea ce înseamnă factorul mental în economia jocului. Este tipul de joc în care nu poți avea foarte multe ocazii, dar alea pe care le produci, fie le creezi, fie prin provocare, provocarea adversarului să greșească, trebuie și noi să marcăm”, consideră Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu merge pe mâna grupului creat la națională

Grupul creat de Edi Iordănescu în ultimii ani și preluat de Mircea Lucescu a fost descris de fostul selecționer ca ”matur și stabil emoțional”.

S.C. – Știţi foarte bine grupul. Care ar fi punctul nostru forte?

E.I. – ”Cu siguranță că avem și noi punctele noastre forte, e un grup puternic, pe care eu îl cunosc foarte bine, cu care am muncit și am făcut-o bine. Un grup disciplinat, cu caracter, cu personalitate. Avem jucători cu talent, cu potențial, avem jucători care traversează o formă sportivă foarte bună, la echipele lor de club. Uitați-vă câți marcatori avem în ultima lună. Plus revenirea lui Drăgușin, care mă bucură enorm. Sunt convins că va avea un impact important.

Am încredere în acest grup, am încredere că acest grup șlefuit și trecut printr-un tunreu final de european, un grup care a câștigat o grupă de calificări fără înfrângere, un grup care a câștigat o a doua grupă la Euro, este un grup echilibrat, stabil emoțional, un grup cu maturitate, un grup care știe să gestioneze momentele cheie din joc. Sunt sigur că aceste elemente pot înclina balanța în favoarea noastră. Este un grup în care eu cred foarte tare”.

S.C. – Putem ajunge la Mondial?

E.I. – ”Putem ajunge la Mondial, dar eu cred că ar trebui toată atenția, tot focusul, determinarea, să meargă către acest joc. Cu siguranță că staff-ul tehnic a analizat și cei doi posibili adversari. Ca să ajungi la jocul decisiv trebuie să treci de acest prim joc și toată atenția să meargă către acest joc. Eu am încredere în experiența mare a domnului Lucescu. Dacă vom reuși să trecem de acest joc, încrederea, emoția pozitivă, suportul tutror celor din jurul naționalei, vor merge la un alt nivel și vom vedea din cu totul altă lumină al doilea joc”.

Edi Iordănescu a recunoscut că a mai ținut legătura cu jucătorii naționalei, aceștia fiind cei care l-au contactat.

S.C. – Ați mai ținut legătura cu băieții?

E.I. – ”Am ținut, cu majoritatea, în cele mai multe cazuri, ei m-au apelat, eu nu îmi permit să deranjez, ei sunt cu activitatea lor, cu programul lor, sportivul trebuie să fie profesionist, sunt sincer și spun, da, am ținut legătura, ce lucruri am realizat împreună sunt amintiri și emoții pe care le-am avut și care vor merge peste tot restul vieții. Am avut trei momente unice împreună și e normal să rămânem în anumită legătură”.

Edi Iordănescu, categoric în privința revenirii pe banca României

Deși susține că și-ar dori să mai antreneze echipa națională, în viitor, Iordănescu este categoric în ceea ce privește revenirea sa și pune o condiție esențială. Fostul selecționer își dorește să fie prima soluție pentru Federației

S.C. – S-a tot zvonit că ați fost pe lista celor de la FRF, pentru a reveni la națională…

E.I. – ”Nu știu ce s-a zvonit și pe mine nu mă interesează zvonurile. Sunt un om căruia nu-i place să vorbească ipotetic, nu am ce să comentez. Ce pot să spun este că nu s-a pus niciodată problema ca eu să revin la națională. Mai spun ceva extrem de categoric, vă rog să nu mă acuzați de lipsă de modestie. Când am venit prima dată la națională, cred că am fost al patrulea sau al cincilea antrenor de pe listă. Au fost antrenori mai în vârstă ca mine, mai experimentați, cu CV-uri mai bogate, nu am avut niciun fel de orgoliu, am acceptat, mi-am asumat, am acceptat când mulți au avut rețineri sau le-a fost teamă. Alții, din diverse motive au refuzat, am acceptat, fără niciun fel de orgoliu sau resentiment că nu am fost eu prima soluție.

Dacă voi reveni într-o zi la echipa națională, și îmi doresc asta, nu cred că se va întâmpla in viitorul apropiat. Naționala este și va fi în sufletul meu, nu o voi face decât dacă voi fi în fruntea listei. Am fost antrenorul naționalei, am demonstrat, mi-am îndeplinit obiectivele, am avut o perioadă de glorie, s-au întâmplat foarte multe lucruri bune pentru echipa națională. Am bucurat și am reunit suporterii echipei naționale, chiar dacă, și îmi asum ce spun, a fost parcă pentru o vară, dar ăsta este alt subiect. Sub nicio formă nu voi reveni la echipa națională atunci când voi fi pe o listă, ci când voi fi în fruntea listei”.

S.C. – Deci, ați mai reveni la națională?

E.I. – ”Într-o zi, DA. Cu toată puterea spun DA, dar cred că acea zi este destul de departe de noi”.

Familia lui Edi Iordănescu, afectată de critici

Fostul selecționer a dezvăluit că nu a ajuns la un numitor comun cu cei din conducerea FRF, pentru a continua pe banca primei reprezentative. Iordănescu susține că familia sa a fost afectată de criticile primite pe vremea când pregătea naționala.

S.C. – Până la urmă de ce aţi decis să plecaţi?

E.I. – ”Chiar nu cred că mai contează de ce am plecat. Am și răspuns, măcar parțial, la anumite curiozități, am explicat atât cât am considerat că merită să explic. S-a și speculat foarte mult, consider că aparține trecutului și nu are rost să mai discutăm. Echipa națională are un alt selecționer, e în fața unui meci important. Asta este tot ce contează. Singurul lucru pe care-l pot sublinia este ca atunci când două părți își doresc să lucreze și să continue să lucreze împreună așa cum a fost cazul nostru, în speță eu și Federația. Dar, totuși, acea colaborare nu are continuitate, înseamnă că au fost lucruri unde nu am găsit un numitor comun, mai departe, nu are rost să intrăm în detalii”.

S.C. – Criticile venite de la diverși, au fost un motiv?

E.I. – ”Criticile m-au afectat pentru că mi-au afectat familia, nu pentru că m-au afectat pe mine direct. Am învățat să trăiesc cu criticile, să trăiesc cu critici, nu am digerat niciodată ușor jignirile, dar nu eu am fost descalificat atunci când am fost jignit ci cei care au făcut-o. Mai ales că mulți au făcut-o în plan personal și nejustificat. Ca antrenor trebuie să știi să rămâi consecvent, să mergi mai departe indiferent de zgomotul din jur. Cred că asta am făcut, am intrat la națională într-un moment în care a fost multă critică, pe parcurs a fost foarte multă critică, dar în final am îndeplinit obiectivele și am demonstrat că pentru ce am fost adus, am realizat, în rest, lumea vorbește”.

Edi Iordănescu, pregătit să preia o echipă

Iordănescu nu a mai preluat nicio echipă după despărțirea de Legia, deși acesta a avut oferte din mai multe țări. Fostul selecționer dezvăluie motivele pentru care nu antrenează încă și se consideră un tehnician cu ”valori foarte bine definite.”

S.C. – Când vă vedem din nou pe bancă tehnică?

E.I. – ”Îmi doresc să revin pe bancă cât mai repede, dar nu oriunde și în orice condiții. Sunt o persoană meticuloasă, îmi place să fiu analitic, pregătesc foarte bine terenul. Dacă îmi doream să reintru în circuit în orice condiții, antrenam de mult. Îmi doresc proiectul potrivit, chiar dacă am învățat că în fotbal poți să faci oricât de multe analize și să culegi oricât de multe informații, poate să fie insuficient.

Am pățit-o recent. Cu toate astea nu mă schimb de la valorile mele, sunt un om cu principii ferme și valori foarte bine definite. Trebuie să fie proiectul potrivit, să mă convingă și la care eu să pot să îmi asum îndeplinirea unor obiective, cu resursele necesare și asumate”.

Gică Hagi, favorit să preia naționala după Mircea Lucescu

În ultima vreme, numele lui Gică Hagi a apărut tot mai des ca fiind favorit să preia echipa națională de la Mircea Lucescu. Edi Iordănescu susține că ”Regele” poate aduce un plus României.

S.C. – Cum vedeți soluția Gică Hagi, după Lucescu?

E.I. – ”Dacă se va concretiza și se va confirma ce s-a discutat în spațiul public, că Gică va fi noul selecționer, mă bucur pentru el, cred că merita asta, bănuiesc că își și dorește foarte mult. Am convingerea că are toată capacitatea să ajute echipa națională să producă rezultate și să îndeplinească obiective. Cred că dacă Gică va veni la națională, echipa națională va fi pe mâini bune”.