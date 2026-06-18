Elveţia – Bosnia 4-1. S-au descătuşat în repriza secundă!

Partida dintre Elveţia şi Bosnia, din runda a doua a Grupei B de la Cupa Mondială, s-a disputa astăzi, de la ora 22:00, şi a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Vezi mai jos cele mai frumoase faze din meci.
Elveţia – Bosnia 4-1
Min 90+6. Xhaka înscrie din penalty!
Min 90+4. Mamic reduce din diferenţă. Gol Bosnia!
Min. 90 Manzambi face dubla. Gol Elveţia!
Min. 83. Gol Elveţia! Vargas înscrie!
Min. 79 – Cartonaş roşu. Muharemovic este eliminat! Bosnia rămâne în zece.
Min. 74 – Gol Elveţia! Manzambi deschide scorul cu un şut fabulos!
Min. 69 – Şut bun al lui Dedic.
Min. 55 – Ndoye are o execuţie fabuloasă din foarfecă! Reflex de senzaţie al portarului. Dar a fost ofsaid oricum.
Min. 50 – Şut al lui Ndoye. Este prima ocazie a startului de repriză secundă.
A început repriza secundă!
Pauză!
Min. 37 – Primul şut pe poartă al Bosniei. Memic trimite însă slab.
Min. 22.30 Freuler are un şut puternic, dar Elveţia încă nu reuşeşte deschiderea scorului.
Min. 19.30. Ndoye este activ în careu. Are un nou şut, dar fără probleme pentru portar.
Min. 18 – Ndoye are o pătrundere în careu, dar fără eficienţă la finalizare. Elveţia domină startul partidei.
Min 11. Ndoye a şutat pe lângă poartă.
A început partida.
Echipele de start de la Elveția – Elveția
Elveția: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Rieder, Embolo, Ndoye
Rezerve: Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Keller, Manzambi, Mvogo, Okafor, Sow, Vargas, Zakaria
Bosnia: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko
Rezerve: Bajraktarevic, Basic, Bazdar, Burnic, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Jurkas, Lukic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Tabakovic, Zlomislic
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Confruntarea dintre cele două urmează să aibă loc pe stadionul SoFi, din Los Angeles, unul dintre cele mai luxoase din lume, cu o capacitate de 70.240 de locuri. Elveţienii au dezamăgit în confruntarea cu Qatar, iar acum se confruntă cu probleme şi mai mari, pentru că Murat Yakin, selecţionerul, a fost răcit cobză şi ar putea să nu stea pe banca echipei.
La Bosnia este aşteptat să fie printre titulari şi Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj care a înscris în debutul său la Cupa Mondială. Ultima confruntare dintre Elveţia şi Bosnia a avut loc în 2016, când Edin Dzeko şi Miralem Pjanic au adus victoria echipei lor într-o partidă amicală.
- În ultima rundă a grupelor Cupei Mondiale, Elveţia va da piept cu Canada, în timp ce Bosnia o să joace împotriva celor din Qatar.
Elveţia – Bosnia, echipele probabile de start
- Elveţia: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Manzambi
- Bosnia: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic – Demirovic, Lukic
Ce a spus selecţionerul Bosniei despre Jovo Lukic după golul marcat în duelul cu Canada
Sergej Barbarez a vorbit inclusiv despre Lukic după egalul pe care Bosnia l-a făcut cu Canada.
”Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea se află aici. Este grozav când cineva îți răsplătește încrederea pe teren. Un gol rămâne un gol și, bineînțeles, suntem bucuroși, pentru că el este atacant și trăiește din asta. ”Am cedat iniţiativa canadienilor, ne-am retras şi am fost defensivi.
Cu toate acestea, ambele echipe au meritat punctul, iar rezultatul este unul echitabil. Să joci un meci de deschidere în faţa unui stadion plin, cu 80% dintre suporteri fiind canadieni, este o presiune uriaşă şi este un compliment imens pentru echipa mea că nu a cedat acestei presiuni”, a spus Sergej Barbarez.
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