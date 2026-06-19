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Bornă istorică stabilită în Elveția – Bosnia 4-1! A doborât un record vechi de 24 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 19 iunie 2026, 0:08

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Bornă istorică stabilită în Elveția – Bosnia 4-1! A doborât un record vechi de 24 de ani

Johan Manzambi și Ricardo Rodriguez / Getty Images

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Elveția a trecut rapid peste remiza cu Qatar din prima etapă a grupelor și s-a impus clar în duelul contra Bosniei, scor 4-1, de la Campionatul Mondial. Selecționata antrenată de Murat Yakin s-a dezlănțuit în a doua repriză a partidei de pe SoFi Stadium.

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Johan Manzambi a fost unul dintre jucătorii care au impresionat și care a înscris două dintre cele patru goluri ale elvețienilor, în minutele 74 și 90.

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A fost un meci de vis pentru Johan Manzambi, care a intrat pe teren în a doua repriză a partidei dintre Elveția și Bosnia, reușind să marcheze o dublă în poarta selecționatei antrenate de Sergej Barbarez.

Fotbalistul care evoluează pentru Freiburg a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Campionatului Mondial care marchează o dublă din postura de rezervă la un turneu final.

La 20 de ani și 247 de zile, el a doborât recordul deținut de Nelson Cuevas, care înscria de două ori la Mondialul din 2002, într-un Paraguay – Slovenia, la 22 de ani și 153 de zile.

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