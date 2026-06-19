Bornă istorică stabilită în Elveția – Bosnia 4-1! A doborât un record vechi de 24 de ani

Elveția a trecut rapid peste remiza cu Qatar din prima etapă a grupelor și s-a impus clar în duelul contra Bosniei, scor 4-1, de la Campionatul Mondial. Selecționata antrenată de Murat Yakin s-a dezlănțuit în a doua repriză a partidei de pe SoFi Stadium.
Johan Manzambi a fost unul dintre jucătorii care au impresionat și care a înscris două dintre cele patru goluri ale elvețienilor, în minutele 74 și 90.
Johan Manzambi a scris istorie la Cupa Mondială. Ce a realizat în Elveția – Bosnia
A fost un meci de vis pentru Johan Manzambi, care a intrat pe teren în a doua repriză a partidei dintre Elveția și Bosnia, reușind să marcheze o dublă în poarta selecționatei antrenate de Sergej Barbarez.
Fotbalistul care evoluează pentru Freiburg a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Campionatului Mondial care marchează o dublă din postura de rezervă la un turneu final.
La 20 de ani și 247 de zile, el a doborât recordul deținut de Nelson Cuevas, care înscria de două ori la Mondialul din 2002, într-un Paraguay – Slovenia, la 22 de ani și 153 de zile.
‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️
Johan Manzambi (20 años y 247 días) firma su SEGUNDO gol con Suiza ante Bosnia entrando como suplente. Es el suplente MÁS JOVEN en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar dos goles en un mismo partido:
Manzambi (Suiza vs Bosnia, 2026): 20a 247d… pic.twitter.com/XabXMh6KGK
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2026
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