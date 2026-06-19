Explicațiile unui medic după accidentarea “horror” a lui Ismael Kone: “O astfel de lovitură NU duce la fractură”

Un medic ortoped american a discutat pe rețelele sociale despre accidentarea cumplită suferită de canadianul Ismael Kone în meciul contra Qatarului și a explicat motivul pentru care jucătorul ar fi suferit fractura de tibie și peroneu.
Specialistul este de părere că simpla lovitură aplicată de fotbalistul asiatic nu ar fi trebuit să fie de ajuns pentru ca momentul “horror” să se întâmple și că mai există o cauză în spate.
Accidentarea lui Kone n-ar fi fost cauzată doar de lovitura qatarezului
Campionatul Mondial din 2026 a oferit în noaptea de joi spre vineri prima accidentare serioasă, iar Ismael Kone a fost fotbalistul care a fost scos pe targă din meciul Canada – Qatar. Mijlocașul naționalei lui Jesse Marsch a fost lovit din spate de Assim Madibo la jumătatea gambei în minutul 51 al meciului de la Vancouver și a căzut pe gazon.
Kone a suferit o fractură de tibie și peroneu după atacul imprudent al adversarului său, iar un medic ortoped american a analizat ce s-a întâmplat în partida de la World Cup. În opinia specialistului, o lovitură asemenea celei aplicate de Madibo nu ar fi trebuit să provoace o accidentare atât de serioasă.
Medicul a mai spus că o cauză care poate să fi condus la momentul “horror” se leagă și de o fractură patologică, plus de faptul că jucătorul e posibil să aibă un os slăbit de o afecțiune.
“De obicei, o astfel de lovitură nu duce la o fractură de tibie și peroneu. Se întâmplă în mod obișnuit când există o cauză ascunsă, precum o tumoră, infecție sau o afecțiune osoasă metabolică. Pe os slăbit, fractura se declanșează mai ușor“, a spus medicul din SUA pe contul său de X (fostul Twitter), citat de golazo.ro.
Ismaël Koné
As I initially had suspected and feared, Canada’s Koné is confirmed to have suffered a fracture of the fibula and tibia of his left leg.
He is reportedly undergoing surgery now.
I wonder if this is a possible pathological fracture, specifically of the tibia.
This… https://t.co/J7YAIYHNx9 pic.twitter.com/uDT3DTAsdF
— Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) June 19, 2026
Ismael Kone va sta șase luni pe bară după accidentare și va rata astfel restul Campionatului Mondial, dar și prima parte a sezonului din Serie A, unde evoluează pentru Sassuolo.
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