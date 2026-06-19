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Explicațiile unui medic după accidentarea “horror” a lui Ismael Kone: “O astfel de lovitură NU duce la fractură”

Andrei Nicolae Publicat: 19 iunie 2026, 16:31

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Explicațiile unui medic după accidentarea horror a lui Ismael Kone: O astfel de lovitură NU duce la fractură

Ismael Kone, scos pe targă în Canada - Qatar / Profimedia

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Un medic ortoped american a discutat pe rețelele sociale despre accidentarea cumplită suferită de canadianul Ismael Kone în meciul contra Qatarului și a explicat motivul pentru care jucătorul ar fi suferit fractura de tibie și peroneu.

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Specialistul este de părere că simpla lovitură aplicată de fotbalistul asiatic nu ar fi trebuit să fie de ajuns pentru ca momentul “horror” să se întâmple și că mai există o cauză în spate.

Accidentarea lui Kone n-ar fi fost cauzată doar de lovitura qatarezului

Campionatul Mondial din 2026 a oferit în noaptea de joi spre vineri prima accidentare serioasă, iar Ismael Kone a fost fotbalistul care a fost scos pe targă din meciul Canada – Qatar. Mijlocașul naționalei lui Jesse Marsch a fost lovit din spate de Assim Madibo la jumătatea gambei în minutul 51 al meciului de la Vancouver și a căzut pe gazon.

Kone a suferit o fractură de tibie și peroneu după atacul imprudent al adversarului său, iar un medic ortoped american a analizat ce s-a întâmplat în partida de la World Cup. În opinia specialistului, o lovitură asemenea celei aplicate de Madibo nu ar fi trebuit să provoace o accidentare atât de serioasă.

Medicul a mai spus că o cauză care poate să fi condus la momentul “horror” se leagă și de o fractură patologică, plus de faptul că jucătorul e posibil să aibă un os slăbit de o afecțiune.

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De obicei, o astfel de lovitură nu duce la o fractură de tibie și peroneu. Se întâmplă în mod obișnuit când există o cauză ascunsă, precum o tumoră, infecție sau o afecțiune osoasă metabolică. Pe os slăbit, fractura se declanșează mai ușor“, a spus medicul din SUA pe contul său de X (fostul Twitter), citat de golazo.ro.

Ismael Kone va sta șase luni pe bară după accidentare și va rata astfel restul Campionatului Mondial, dar și prima parte a sezonului din Serie A, unde evoluează pentru Sassuolo.

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Momentul accidentării lui Kone
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