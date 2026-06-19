Momente horror în Canada – Qatar! I-a rupt piciorul după o intrare dură

Duelul dintre Canada şi Qatar, din cadrul Grupei B de la Cupa Mondială, a avut parte de un moment regretabil în repriza secundă, atunci când Ismael Kone a fost accidentat grav de Assim Madibo.

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Mijlocaşul canadian a fost scos de pe teren cu targa, asta după ce a avut un contact dur cu adversarul său şi primele imagini arată că ar fi o tibie ruptă pentru jucătorul lui Sassuolo.

Moment horror în duelul dintre Canada şi Qatar. Kone scos cu targa de pe teren după ce şi-a rupt piciorul

Prima repriză a partidei dintre Canada şi Qatar a adus o dominare categorică a gazdelor, care au punctat în 3 rânduri, o dată prin Cyle Larin, şi de două ori prin Jonathan David, plus o eliminare din tabăra oaspeţilor. Se anunţa o parte a doua fără evenimente, în care gazdele îşi vor exersa schemele ofensive, însă totul a degenerat.

Totuşi, în minutul 51, o fază banală, în margine, a adus o intrare tare din partea lui Assim Madibo la Ismael Kone, iar jucătorul canadian a rămas întins pe gazon. Pe transmisiunea TV s-a putut vedea clar cum mijlocaşul a fost afectat grav de impact şi şi-a rupt piciorul.

Arbitrul i-a acordat iniţial cartonaş galben fotbalistului din Qatar, după care a revenit şi cu ajutorul colegilor din camera VAR i-a dat roşu acestuia. Jucătorii celor două echipe au avut o dispută pe seama faultului dur şi au calmaţi cu greu de oficiali.