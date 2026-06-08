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Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup! 9 persoane au fost rănite, după un incident armat, lângă baza Angliei

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 8:25

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Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup! 9 persoane au fost rănite, după un incident armat, lângă baza Angliei

Poliţie Kansas City - Profimedia Images

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Nouă persoane au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol în urma unui incident armat în apropierea bazei de pregătire a echipei Angliei pentru Cupa Mondială, situată în Kansas City, Missouri, cu câteva zile înainte de începerea turneului final, relatează Reuters.

Poliţia din Kansas City a declarat nu există suspecţi reţinuţi şi cel puţin trei dintre victimele împuşcăturilor au fost transportate la spitalele locale.

Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup

Incidentul a avut loc la aproximativ şase kilometri de locul unde echipa Angliei urma să se antreneze, la Swope Soccer Village. Echipa Angliei nu a ajuns încă în Kansas City şi urmează dispute miercuri un meci amical cu naţionala din Costa Rica, la Orlando, în Florida.

Violenţa cu arme de foc este frecventă în Statele Unite, unde au avut loc peste 400 de atacuri armate în masă în 2025, potrivit Gun Violence Archive.

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