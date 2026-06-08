Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup! 9 persoane au fost rănite, după un incident armat, lângă baza Angliei

Nouă persoane au suferit răni care nu le pun viaţa în pericol în urma unui incident armat în apropierea bazei de pregătire a echipei Angliei pentru Cupa Mondială, situată în Kansas City, Missouri, cu câteva zile înainte de începerea turneului final, relatează Reuters.
Poliţia din Kansas City a declarat că nu există suspecţi reţinuţi şi că cel puţin trei dintre victimele împuşcăturilor au fost transportate la spitalele locale.
Haos în SUA, cu 5 zile înainte de World Cup
Incidentul a avut loc la aproximativ şase kilometri de locul unde echipa Angliei urma să se antreneze, la Swope Soccer Village. Echipa Angliei nu a ajuns încă în Kansas City şi urmează să dispute miercuri un meci amical cu naţionala din Costa Rica, la Orlando, în Florida.
Violenţa cu arme de foc este frecventă în Statele Unite, unde au avut loc peste 400 de atacuri armate în masă în 2025, potrivit Gun Violence Archive.
- Schimbare la naționala Braziliei! S-a accidentat și va rata Mondialul. Ancelotti a convocat deja alt jucător
- „Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial
- Naționala Iranului a ajuns în Mexic, pentru Campionatul Mondial. Jucătorii, escortați de polițiști
- Jurnal Antena Sport | Autobuzul de America
- A fost omul meciului în ultimul meci al Angliei înainte de Mondial, dar Tuchel îl trimite acasă: „E incredibil!”