Harry Kane a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul Angliei, la pauza meciului cu Croaţia: “S-a văzut în repriza a doua”

Harry Kane a oferit prima reacţie, după ce Anglia a învins Croaţia, scor 4-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Atacantul lui Bayern a marcat o “dublă” contra croaţilor.
Harry Kane l-a lăudat pe selecţionerul Thomas Tuchel, după succesul cu Croaţia. Atacantul a dezvăluit că la pauza partidei, acesta le-a ţinut un discurs motivator jucătorilor săi, în vestiar, aceştia reuşind să aibă o prestaţie de vis în repriza secundă.
Harry Kane, prima reacţie după Anglia – Croaţia 4-2
Harry Kane l-a lăudat şi pe Jude Bellingham, cel care a marcat golul de 3-2 pentru Anglia. Atacantul a transmis că naţionala sa a avut parte de un debut excelent la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.
“Am crezut că e un meci format din două părţi. În prima repriză, am fost ok. Dezamăgiţi că am primit goluri aşa cum am primit, am crezut că vom renunţa. Meritul antrenorului, a avut un discurs la pauză şi ne-a spus că dacă vom pierde, o vom face în felul nostru şi cred că s-a văzut asta după cum am ieşit de la vestiare în repriza a doua. Am fost la capacitate maximă şi ei nu s-au putut descurca cu asta. Bravo tuturor pentru primul meci de la turneul final.
Am fost agresivi şi când nu am avut mingea. A fost un meci dificil. Au jucători precum Luka Modric, care intră în joc, şi încerci să-ţi dai seama pe cine să alegi. Intensitatea este punctul nostru forte şi va trebui să o folosim mai mult. Modul în care am controlat jocul odată ce am condus, nu am părut niciodată că suntem în pericol şi apoi am marcat pe contraatac. Am avut o perioadă în care am fi putut marca de trei sau patru ori.
(N.r. Despre Jude Bellngham) Un gol superb, o fază superbă. Se poate vedea dorinţa lui Jude în antrenamente. Competiţia este la nivel înalt. Oricine joacă este pregătit şi aţi văzut că Jude abia aşteaptă să iasă la joc”, a declarat Harry Kane, conform bbc.com.
Anglia – Croaţia 4-2
La Dallas, croaţii au avut prima ocazie, prin Sutalo, în minutul 3, dar cei care au concretizat au fost englezii. Modric l-a lovit pe Madueke în careu, arbitrul a dictat penalti şi Livakovic a apărat şutul lui Harry Kane. Cum portarul croat nu a avut un picior pe linia porţii când atacantul lui Bayern a executat lovitura de pedeapsă, iar un jucător croat a intrat prea devreme în careu, s-a decis repetarea penalti-ului şi Kane nu a mai greşit, deschizând scorul în minutul 11.
Elevii lui Zlatko Dalic au egalat în minutul 36, când Sucic i-a pasat lui Baturina, iar acesta a înscris superb. Englezii au trecut din nou la conducere, în minutul 42, la un corner al lui Declan Rice, Kane, liber în careu, marcând cu capul. Însă la pauză s-a intrat cu scor egal, veteranul Perisic i-a pasat cu capul lui Petar Musa şi acesta l-a învins pe Pickford pentru 2-2.
Echipa lui Tuchel a revenit în avantaj în minutul 47, cu o bară-gol a lui Bellingham, apoi Livakovic a respins la Bellingham, în minutul 48, şi Declan Rice, minutul 52, pentru ca în minutul 55 goalkeeperul croat să apere incredibil la tripla ocazie engleză, scoţând fantastic la James, Gordon şi Konsa.
La poarta cealaltă, Pickford a respins şutul din careu al lui Pasalic, în minutul 76, dar englezii vor rezolva problema învingătoarei în minutul 85. Bukayo Saka l-a găsit perfect pe Rashford în careul advers, iar acesta a înscris cu siguranţă, cu un şut plasat.
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