Harry Kane a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul Angliei, la pauza meciului cu Croaţia: “S-a văzut în repriza a doua”

Harry Kane a oferit prima reacţie, după ce Anglia a învins Croaţia, scor 4-2, în prima etapă a grupelor Campionatului Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Atacantul lui Bayern a marcat o “dublă” contra croaţilor.

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Harry Kane l-a lăudat pe selecţionerul Thomas Tuchel, după succesul cu Croaţia. Atacantul a dezvăluit că la pauza partidei, acesta le-a ţinut un discurs motivator jucătorilor săi, în vestiar, aceştia reuşind să aibă o prestaţie de vis în repriza secundă.

Harry Kane, prima reacţie după Anglia – Croaţia 4-2

Harry Kane l-a lăudat şi pe Jude Bellingham, cel care a marcat golul de 3-2 pentru Anglia. Atacantul a transmis că naţionala sa a avut parte de un debut excelent la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

“Am crezut că e un meci format din două părţi. În prima repriză, am fost ok. Dezamăgiţi că am primit goluri aşa cum am primit, am crezut că vom renunţa. Meritul antrenorului, a avut un discurs la pauză şi ne-a spus că dacă vom pierde, o vom face în felul nostru şi cred că s-a văzut asta după cum am ieşit de la vestiare în repriza a doua. Am fost la capacitate maximă şi ei nu s-au putut descurca cu asta. Bravo tuturor pentru primul meci de la turneul final.

Am fost agresivi şi când nu am avut mingea. A fost un meci dificil. Au jucători precum Luka Modric, care intră în joc, şi încerci să-ţi dai seama pe cine să alegi. Intensitatea este punctul nostru forte şi va trebui să o folosim mai mult. Modul în care am controlat jocul odată ce am condus, nu am părut niciodată că suntem în pericol şi apoi am marcat pe contraatac. Am avut o perioadă în care am fi putut marca de trei sau patru ori.