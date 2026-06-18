Harry Kane, trei recorduri stabilite după ce a marcat în Anglia – Croația! L-a depășit pe Lionel Messi

Anglia – Croația este probabil cel mai echilibrat duel din faza grupelor de până acum la Cupa Mondială, iar prima repriză a confirmat asta, scorul pauzei fiind 2-2.

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Harry Kane a punctat pentru selecționata pregătită de Thomas Tuchel din penalty, după ce inițial ratase de la punctul cu var. Lovitura a fost repetată, după ce jucătorii croați au pătruns în careu.

UPDATE: Harry Kane a egalat recordul lui Garry Lineker

Harry Kane a marcat de două ori în prima repriză a partidei dintre Anglia și Croația, iar atacantul lui Bayern Munchen a mai stabilit un record fantastic la Cupa Mondială.

Concret, el a egalat recordul de goluri deținut de Garry Lineker, care punctase de 10 ori la Cupa Mondială pentru echipa națională de fotbal a Angliei.