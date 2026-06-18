Harry Kane, trei recorduri stabilite după ce a marcat în Anglia – Croația! L-a depășit pe Lionel Messi

Anglia – Croația este probabil cel mai echilibrat duel din faza grupelor de până acum la Cupa Mondială, iar prima repriză a confirmat asta, scorul pauzei fiind 2-2.
Harry Kane a punctat pentru selecționata pregătită de Thomas Tuchel din penalty, după ce inițial ratase de la punctul cu var. Lovitura a fost repetată, după ce jucătorii croați au pătruns în careu.
UPDATE: Harry Kane a egalat recordul lui Garry Lineker
Harry Kane a marcat de două ori în prima repriză a partidei dintre Anglia și Croația, iar atacantul lui Bayern Munchen a mai stabilit un record fantastic la Cupa Mondială.
Concret, el a egalat recordul de goluri deținut de Garry Lineker, care punctase de 10 ori la Cupa Mondială pentru echipa națională de fotbal a Angliei.
Harry Kane, record în Anglia – Croația
Harry Kane și-a făcut rapid simțită prezența la Campionatul Mondial și a avut nevoie de 12 minute pentru a deschide scorul împotriva Croației, din lovitură de la 11 metri.
În urma acestui gol, atacantul lui Bayern a devenit fotbalistul cu cele mai multe reușite din penalty la Cupa Mondială, depășindu-l chiar și pe Lionel Messi. Cinci goluri are Kane de la 11 metri.
În același timp, vârful a devenit abia al doilea fotbalist englez care marchează la trei ediții de Campionat Mondial, recordul fiind deținut de David Beckham.
5 – Jugadores con más goles de penalti en la historia de la @fifaworldcup_es:
5 – HARRY KANE 🏴
4 – Rob Rensenbrink 🇳🇱
4 – Gabriel Batistuta 🇦🇷
4 – Lionel Messi 🇦🇷
4 – Eusébio 🇵🇹
Especialistas. 🪄 pic.twitter.com/gPA6aYGLhO
— OptaJose (@OptaJose) June 17, 2026
Harry Kane is just the second player to score for England in three different men’s World Cup tournaments after Sir David Beckham.
◎ 2018
◎ 2022
◉ 2026
Get that man his knighthood. ⚔️ pic.twitter.com/CSEa32JXmU
— Squawka (@Squawka) June 17, 2026
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