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Harry Kane, trei recorduri stabilite după ce a marcat în Anglia – Croația! L-a depășit pe Lionel Messi

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 0:12

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Harry Kane, trei recorduri stabilite după ce a marcat în Anglia – Croația! L-a depășit pe Lionel Messi

Harry Kane / Profimedia

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Anglia – Croația este probabil cel mai echilibrat duel din faza grupelor de până acum la Cupa Mondială, iar prima repriză a confirmat asta, scorul pauzei fiind 2-2.

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Harry Kane a punctat pentru selecționata pregătită de Thomas Tuchel din penalty, după ce inițial ratase de la punctul cu var. Lovitura a fost repetată, după ce jucătorii croați au pătruns în careu.

UPDATE: Harry Kane a egalat recordul lui Garry Lineker

Harry Kane a marcat de două ori în prima repriză a partidei dintre Anglia și Croația, iar atacantul lui Bayern Munchen a mai stabilit un record fantastic la Cupa Mondială.

Concret, el a egalat recordul de goluri deținut de Garry Lineker, care punctase de 10 ori la Cupa Mondială pentru echipa națională de fotbal a Angliei.

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Harry Kane, record în Anglia – Croația

Harry Kane și-a făcut rapid simțită prezența la Campionatul Mondial și a avut nevoie de 12 minute pentru a deschide scorul împotriva Croației, din lovitură de la 11 metri.

În urma acestui gol, atacantul lui Bayern a devenit fotbalistul cu cele mai multe reușite din penalty la Cupa Mondială, depășindu-l chiar și pe Lionel Messi. Cinci goluri are Kane de la 11 metri.

În același timp, vârful a devenit abia al doilea fotbalist englez care marchează la trei ediții de Campionat Mondial, recordul fiind deținut de David Beckham.

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