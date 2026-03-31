”Iadul de la Zenica” – Show total făcut de suporterii Bosniei, la meciul decisiv cu Italia. Imagini fabuloase

Bosnia și Italia se luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena. Partida decisivă are loc la Zenica, iar atmosfera produsă de suporterii bosniaci a făcut înconjurul lumii.

Imaginile cu spectacolul pirotehnic ce a avut loc în afara arenei au ajuns virale pe rețelele sociale. Prima repriză a fost plină de evenimente și pe gazon.

Suporterii Bosniei, inventivi la meciul cu Italia

Stadionul pe care are loc finala barajului dintre Bosnia și Italia are o capacitate de 15.000 de locuri, însă, din cauza vântului agresiv, organizatorii au permis accesul a 10.000 de fani, din motive de siguranță.

Atmosfera de la Zenica a fost una „încinsă” încă din startul disputei, când până și fanii care nu au prins un bilet la meci și-au arătat devotamentul față de echipa națională.

Pe un bloc aflat în imediata vecinătate a stadionului, suporterii au aprins torțe și au scandat împreună cu cei 10.000 de spectatori aflați pe micuța arenă. Imaginile au devenit rapid virale.