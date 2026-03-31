Jucătorul de 70 de milioane de euro al lui Cristi Chivu, eliminare stupidă în Bosnia – Italia

Bosnia și Italia luptă pentru un loc la Campionatul Mondial de anul acesta, iar prima repriză a partidei care are loc la Zenica a fost una destul de tensionată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata pregătită de Gennaro Gattuso a deschis scorul după o mare eroare în defensiva gazdelor, iar pe final de repriză, italienii au rămas în inferioritate numerică.

Alessandro Bastoni, eliminat în Bosnia – Italia

Introdus titular în disputa dintre Bosnia și Italia, stoperul cotat la 70 de milioane de euro a făcut un fault dur în minutul 42 și a fost eliminat de centralul Clement Turpin.

Intervenția stupidă a fundașului se poate dovedi a fi decisivă în ceea ce privește o posibilă calificare a Italiei la Campionatul Mondial de anul acesta.