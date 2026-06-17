Imagini emoționante: cum au fost surprinși părinții lui Diogo Jota înainte de Portugalia – Congo

Duelul dintre Portugalia și Congo, de la Cupa Mondială 2026, a fost precedent de un moment emoționant, în care în prim-plan s-au aflat părinții regretatului Diogo Jota, fostul jucătorul lusitan care a decedat în urmă cu un an într-un accident rutier.
Stadionul din Houston a fost plin ochi și majoritatea celor prezenți pe arena din Statele Unite au fost susținători ai grupării portugheze. Printre spectatori s-au numărat și părinții regretatului Diogo Jota.
Imaginile emoționante cu părinții lui Diogo Jota
Ca de obicei, înainte de startul partidei, cele două imnuri au fost răsunat pe stadionul din Houston, iar după ce jucătorii portughezi au auzit cântecul dedicat țării lor, regizorul transmisiunii a făcut o trecere de câteva secunde la o imagine cu Diogo Jota ce era afișată pe tabelă.
A urmat un cadru cu părinții fostul internațional portughez, care sunt în tribune și au oferit un moment cu totul și cu totul emoționant. Aceștia au fost îmbrățișați de un oficial al federației lusitane, arătând o unitate fantastică în cadrul naționalei unde și Diogo Jota a scris o pagină de istorie.
De asemenea, jucătorii portughezi au purtat niște banderola speciale în cinstea lui Diogo Jota, pe care e trecut numele acestuia, alături de restul componenților lotului ales de Roberto Martinez.
Liverpool a respectat amintirea lui Diogo Jota
Moartea lui Diogo Jota a șocat lumea fotbalului în vara trecută. Acesta și-a pierdut viața după un accident rutier, iar din păcate în vehicul se afla și fratee său, Andre Siva, care de asemenea a trecut în neființă.
Cei de la Liverpool, echipă la care Diogo Jota evolua, au decis să-i plătească salariul în integralitate. De asemenea, în vestiarul echipei engleze a fost lăsat liber locul în care stătea jucătorul lusitan, în semn de respect față de ceea ce a reprezentat acesta nu numai pentru club, cât și pentru colegii de la trupa de pe Anfield.
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