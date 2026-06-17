Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 13:36

Comentarii
Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026

Părinţii lui Diogo Jota -Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Părinţii regretatului internaţional portughez Diogo Jota, Joaquim şi Isabel Silva, vor însoţi echipa naţională a Portugaliei, miercuri, la debutul lor la Cupa Mondială 2026, după ce au fost invitaţi de Federaţia portugheză de fotbal (FPF) să participe la meciul împotriva Republicii Democrate Congo de la Houston, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FPF a anunţat într-un comunicat că părinţii fostului jucător au călătorit în Statele Unite lunea trecută la invitaţia Federaţiei şi au fost primiţi marţi de preşedintele acesteia, Pedro Proenca, alături de restul conducerii Federaţiei şi de delegaţia portugheză la turneu.

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026

În timpul întâlnirii, au schimbat şi câteva cuvinte cu ministrul portughez al Culturii, Tineretului şi Sportului, Margarida Balseiro Lopes, şi cu ambasadorul Portugaliei în Statele Unite, Francisco Duarte Lopes.

Joaquim şi Isabel Silva vor urmări primul meci al Portugaliei la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic din tribunele stadionului Reliant din Houston, într-un omagiu adus memoriei fiului lor.

Când a anunţat lotul pentru Cupa Mondială, antrenorul portughez Roberto Martínez a declarat că Portugalia va fi reprezentată de “27 de jucători plus unul”, făcând aluzie la prezenţa simbolică a lui Diogo Jota în spiritul echipei. Mai mult, numele fostului atacant apare pe banderola comemorativă pe care membrii echipei naţionale au ales să o poarte în timpul turneului.

Reclamă
Reclamă

Federaţia portugheză de fotbal (FPF) a promovat, de asemenea, diverse iniţiative pentru a păstra moştenirea fotbalistului. Pe 9 aprilie, a prezentat cartea ”Diogo Jota – Niciodată nu mai e prea mult timp”, scrisă de Jose Manuel Delgado, care trece în revistă viaţa şi cariera jucătorului, de la copilăria sa în Gondomar până la cariera sa profesională şi viaţa de familie.

Moartea internaţionalului portughez în vârstă de 28 de ani, care a jucat un rol cheie în triumful lui Liverpool în Premier League în sezonul 2024-2025, şi a fratelui său, Andre Silva, în vârstă de 25 de ani, a provocat un val de durere nu doar în Merseyside, ci şi în comunităţile fotbalistice naţionale şi internaţionale. Cei doi bărbaţi au murit când Lamborghini-ul în care se aflau a ieşit de pe şosea şi a luat foc pe autostrada A-52 în Palacios de Sanabria, lângă oraşul Zamora din Spania, pe 3 iulie anul trecut.

Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de leiSute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Observator
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Adelina pe insula milionarilor. Imagini care spun totul despre relația lor
Fanatik.ro
Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Adelina pe insula milionarilor. Imagini care spun totul despre relația lor
14:23

Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!
14:23

VideoMomentul viral de la Campionatul Mondial 2026: Lionel Messi a plâns pe teren după un gol marcat
13:42

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:20

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
13:16

Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu
13:02

Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României