Părinţii regretatului internaţional portughez Diogo Jota, Joaquim şi Isabel Silva, vor însoţi echipa naţională a Portugaliei, miercuri, la debutul lor la Cupa Mondială 2026, după ce au fost invitaţi de Federaţia portugheză de fotbal (FPF) să participe la meciul împotriva Republicii Democrate Congo de la Houston, informează EFE.
FPF a anunţat într-un comunicat că părinţii fostului jucător au călătorit în Statele Unite lunea trecută la invitaţia Federaţiei şi au fost primiţi marţi de preşedintele acesteia, Pedro Proenca, alături de restul conducerii Federaţiei şi de delegaţia portugheză la turneu.
Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026
În timpul întâlnirii, au schimbat şi câteva cuvinte cu ministrul portughez al Culturii, Tineretului şi Sportului, Margarida Balseiro Lopes, şi cu ambasadorul Portugaliei în Statele Unite, Francisco Duarte Lopes.
Joaquim şi Isabel Silva vor urmări primul meci al Portugaliei la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic din tribunele stadionului Reliant din Houston, într-un omagiu adus memoriei fiului lor.
Când a anunţat lotul pentru Cupa Mondială, antrenorul portughez Roberto Martínez a declarat că Portugalia va fi reprezentată de “27 de jucători plus unul”, făcând aluzie la prezenţa simbolică a lui Diogo Jota în spiritul echipei. Mai mult, numele fostului atacant apare pe banderola comemorativă pe care membrii echipei naţionale au ales să o poarte în timpul turneului.
Federaţia portugheză de fotbal (FPF) a promovat, de asemenea, diverse iniţiative pentru a păstra moştenirea fotbalistului. Pe 9 aprilie, a prezentat cartea ”Diogo Jota – Niciodată nu mai e prea mult timp”, scrisă de Jose Manuel Delgado, care trece în revistă viaţa şi cariera jucătorului, de la copilăria sa în Gondomar până la cariera sa profesională şi viaţa de familie.
Moartea internaţionalului portughez în vârstă de 28 de ani, care a jucat un rol cheie în triumful lui Liverpool în Premier League în sezonul 2024-2025, şi a fratelui său, Andre Silva, în vârstă de 25 de ani, a provocat un val de durere nu doar în Merseyside, ci şi în comunităţile fotbalistice naţionale şi internaţionale. Cei doi bărbaţi au murit când Lamborghini-ul în care se aflau a ieşit de pe şosea şi a luat foc pe autostrada A-52 în Palacios de Sanabria, lângă oraşul Zamora din Spania, pe 3 iulie anul trecut.
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