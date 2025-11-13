Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup - Antena Sport

Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak e în format LIVE SCORE pe AS.ro. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026.
Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1 LIVE SCORE
Min. 18: Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1! Luan Pereira a egalat. Brazilianul naturalizat a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă
Min. 10: Emiratele Arabe Unite – Irak 0-1! Al-Hamadi a deschis scorul, după ce a profitat de o eroare a apărării lui Cosmin Olăroiu
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Emiratele Arabe Unite: Eisa – Adil S., Amaral, Gimenez, Luan Pereira, Meloni, Nader Y., Pimenta Peres Lopes, Ramadan A., Suhail H., Zouhir
Selecţioner: Cosmin Olăroiu
Irak: Hachim J. – Al Ammari, Al Hamadi, Ali H., Doski, Farji, Hashem, Jasim, Meme, Sher, Tahseen
Selecţioner: Graham Arnold
Cosmin Olăroiu a fost aproape de calificarea directă la World Cup 2026 în urmă cu o lună, dar echipa lui a fost învinsă de Qatar, 1-2.
“Trebuie să uităm meciul cu Qatar. Încă avem o oportunitate de a ne califica la Cupa Mondială și trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în meciul împotriva Irakului și fiecare are un rol de îndeplinit”, a declarat Cosmin Olăroiu.
