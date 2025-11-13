Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup - Antena Sport

Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak e în format LIVE SCORE pe AS.ro. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026.

Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1 LIVE SCORE

Min. 18: Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1! Luan Pereira a egalat. Brazilianul naturalizat a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă

Min. 10: Emiratele Arabe Unite – Irak 0-1! Al-Hamadi a deschis scorul, după ce a profitat de o eroare a apărării lui Cosmin Olăroiu

Min. 1: A început meciul!