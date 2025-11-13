Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup - Antena Sport

Închide meniul
Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup

Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup
Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup

Publicat: 13 noiembrie 2025, 18:35

Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1. Cosmin Olăroiu luptă în play-off-ul decisiv pentru World Cup

Cosmin Olăroiu / Profimedia Images

Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak e în format LIVE SCORE pe AS.ro. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1 LIVE SCORE

Min. 18: Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1! Luan Pereira a egalat. Brazilianul naturalizat a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă

Min. 10: Emiratele Arabe Unite – Irak 0-1! Al-Hamadi a deschis scorul, după ce a profitat de o eroare a apărării lui Cosmin Olăroiu

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Emiratele Arabe Unite: Eisa – Adil S., Amaral, Gimenez, Luan Pereira, Meloni, Nader Y., Pimenta Peres Lopes, Ramadan A., Suhail H., Zouhir
Selecţioner: Cosmin Olăroiu

Irak: Hachim J. – Al Ammari, Al Hamadi, Ali H., Doski, Farji, Hashem, Jasim, Meme, Sher, Tahseen
Selecţioner: Graham Arnold

Cosmin Olăroiu a fost aproape de calificarea directă la World Cup 2026 în urmă cu o lună, dar echipa lui a fost învinsă de Qatar, 1-2.

“Trebuie să uităm meciul cu Qatar. Încă avem o oportunitate de a ne califica la Cupa Mondială și trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în meciul împotriva Irakului și fiecare are un rol de îndeplinit”, a declarat Cosmin Olăroiu.

