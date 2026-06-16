Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist”

Reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială din SUA cu o remiză scor 2-2, cu Noua Zeelandă, într-un meci contând pentru grupa G şi disputat la Los Angeles.

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Noua Zeelandă a deschis scorul prin Just, în minutul 7, iranienii egalând prin Rezaeian, în minutul 32.

Just a dus din nou Noua Zeelandă în avantaj în minutul 54, în timp ce Iran a egalat prin Mohebi, în minutul 64.

Bucuria iranianului la gol a fost una care a scandalizat pe toată lumea. Mohebi a arătat către public cum îi „împușcă” pe rând, iar gestul său a fost criticat imediat pe rețelele sociale.



„FIFA ne-a confiscat steagurile cu soare și leu din motive „politice”, dar acest nemernic terorist poate face un gest cu arma către mulțime. Mohammad (nume potrivit) Mohebi trebuie interzis să joace în acest turneu”, au fost mesaje pe reţelele de socializare.