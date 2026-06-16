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Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist”

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 8:52

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Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: Nemernic terorist
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Reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială din SUA cu o remiză scor 2-2, cu Noua Zeelandă, într-un meci contând pentru grupa G şi disputat la Los Angeles.

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Noua Zeelandă a deschis scorul prin Just, în minutul 7, iranienii egalând prin Rezaeian, în minutul 32.

Just a dus din nou Noua Zeelandă în avantaj în minutul 54, în timp ce Iran a egalat prin Mohebi, în minutul 64.

Mohammad Mohebi se bucură la gol
Mohammad Mohebi se bucură la gol

Bucuria iranianului la gol a fost una care a scandalizat pe toată lumea. Mohebi a arătat către public cum îi „împușcă” pe rând, iar gestul său a fost criticat imediat pe rețelele sociale.


„FIFA ne-a confiscat steagurile cu soare și leu din motive „politice”, dar acest nemernic terorist poate face un gest cu arma către mulțime. Mohammad (nume potrivit) Mohebi trebuie interzis să joace în acest turneu”, au fost mesaje pe reţelele de socializare.

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La partida de la Los Angeles a asistat şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Componenţa echipelor:

Noua Zeelandă: Crocombe, – Payne (Elliot – 78), Surman, Boxall, Cacace (Old – 68) – Bell, Stamenic (Bindon – 90+2) – McCowatt (Thomas – 68), Singh (Randall – 90+2), Just – Wood. Selecţioner: Darren Bazeley

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Iran: Beiranvand – Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos (Hajsafi – 65), Yousefi (Ghaedi – 46)- Taremi (Hosseinzadeh – 80), Moghanlou (Alipour – 53): Selecţioner: Ardeshir “Amir” Ghalenoei

Meciul a fost arbitrat de mexicanul César Arturo Ramos Palazuelos.

În primul meci al grupei G, Belgia şi Egipt au remizat, scor 1-1.

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