Lionel Messi, întrebat din nou dacă participă la Cupa Mondială din 2026: "Nu vreau să fiu o povară" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lionel Messi, întrebat din nou dacă participă la Cupa Mondială din 2026: “Nu vreau să fiu o povară”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 9:29

Lionel Messi, în tricoul naționalei Argentinei / Profimedia

Lionel Messi, câştigător de opt ori a Balonului de Aur, a acordat, marţi, un interviu publicaţiei catalane Sport, la o zi după apariţia sa foarte remarcată pe gazonul miticului stadion al Barcelonei.

Argentinianul, care a primit premiul onorific pentru “cel mai iubit jucător din istoria Barça” din partea mass-media, insistă în primul rând asupra dorinţei sale de a se întoarce acasă.

Messi, despre revenirea în Barcelona + participarea la Mondial

Abia aştept să mă întorc la Barcelona“, mărturiseşte el cu zâmbetul pe buze. “Copiii mei şi soţia mea nu se gândesc decât să ne întoarcem acolo, unde avem casa noastră şi tot ce ne dorim.

De asemenea, abia aştept să mă întorc la Camp Nou când va fi gata (n.r. interviul a fost acordat până să revină pe stadion). Va fi ciudat, pentru că nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Va fi un moment emoţionant“.

Messi este deja cu gândul la Cupa Mondială din 2026? “Este întotdeauna special să joci la Cupa Mondială cu echipa naţională”, afirmă campionul mondial din 2022 din Qatar, care preferă să fie modest în ceea ce priveşte participarea sa la Cupa Mondială din America de Nord (Statele Unite, Mexic, Canada) sub culorile Albiceleste:

Nu vreau să fiu, între ghilimele, o povară pentru echipa mea. Vreau să mă simt bine fizic, să fiu sigur că pot contribui la grup. Dar dorinţa mea este să fiu acolo, nu există nimic mai mare decât Cupa Mondială“, a spus decarul argentinian, potrivit news.ro.

