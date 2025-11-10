Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: "Cea mai fericită persoană din lume" - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: "Cea mai fericită persoană din lume"

Publicat: 10 noiembrie 2025, 12:41

Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 12:41

Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: Cea mai fericită persoană din lume

Lionel Messi, pe Camp Nou / Instagram Lionel Messi

Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou pentru prima oară după mai bine de patru ani. În prezent la Inter Miami, în MLS, argentinianul a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului. După doi ani petrecuţi la PSG, el a ajuns în 2023 la Miami, acolo unde activează şi în prezent.

În tot acest timp, Barcelona a început lucrările de reconstrucţie ale emblematicului stadion. Chiar dacă mai este mult până când acesta va fi gata în totalitate, jucătorii blaugrana au efectuat deja primul antrenament pe noul Camp Nou, înaintea meciului cu Celta Vigo.

Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou!

Duminică seară, Lionel Messi a revenit pe stadionul pe care a scris istorie. Argentinianul a vizitat noul Camp Nou şi a păşit pe gazon. Mai mult, el le-a transmis şi un mesaj fanilor Barcelonei:

“Seara trecută am revenit într-un loc care îmi lipseşte din tot sufletul. Un loc în care am fost extrem de fericit, unde voi m-aţi făcut să mă simt de 1000 de ori cea mai fericită persoană din lume. Sper ca într-o zi să revin, şi nu doar pentru a îmi lua la revedere ca jucător, lucru pe care nu l-am putut face…”, a scris Lionel Messi, pe contul său de Instagram.

Din nefericire pentru Lionel Messi, de departe cel mai mare jucător din istoria clubului, despărţirea nu a fost deloc pe măsura realizărilor argentinianului. După o conferinţă de presă emoţionantă, Messi nu a avut ocazia să îşi ia rămas bun de la fanii catalani. Ultimul său meci în tricoul Barcelonei a avut loc pe finalul sezonului 2020/21, atunci când meciurile se disputau cu tribunele goale, din cauza pandemiei de COVID-19.

1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
