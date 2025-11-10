Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: "Cea mai fericită persoană din lume" - Antena Sport

Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou pentru prima oară după mai bine de patru ani. În prezent la Inter Miami, în MLS, argentinianul a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, din cauza problemelor financiare ale clubului. După doi ani petrecuţi la PSG, el a ajuns în 2023 la Miami, acolo unde activează şi în prezent.

În tot acest timp, Barcelona a început lucrările de reconstrucţie ale emblematicului stadion. Chiar dacă mai este mult până când acesta va fi gata în totalitate, jucătorii blaugrana au efectuat deja primul antrenament pe noul Camp Nou, înaintea meciului cu Celta Vigo.

Duminică seară, Lionel Messi a revenit pe stadionul pe care a scris istorie. Argentinianul a vizitat noul Camp Nou şi a păşit pe gazon. Mai mult, el le-a transmis şi un mesaj fanilor Barcelonei:

“Seara trecută am revenit într-un loc care îmi lipseşte din tot sufletul. Un loc în care am fost extrem de fericit, unde voi m-aţi făcut să mă simt de 1000 de ori cea mai fericită persoană din lume. Sper ca într-o zi să revin, şi nu doar pentru a îmi lua la revedere ca jucător, lucru pe care nu l-am putut face…”, a scris Lionel Messi, pe contul său de Instagram.

🚨💙❤️ Leo Messi secretly visited the new Spotify Camp Nou last night. 🏟️

“Last night I returned to place that I miss with my soul. A place where I was immensely happy”.

“I hope one day I can come back, and not just to say goodbye as a player, as I could never do…”. 🧨 pic.twitter.com/lHdvus7CjW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025