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Lionel Messi a ratat penalty în Argentina – Austria, LIVE în AntenaPLAY

Daniel Işvanca Publicat: 22 iunie 2026, 20:18

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Lionel Messi a ratat penalty în Argentina – Austria, LIVE în AntenaPLAY

Lionel Messi / Getty Images

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Argentina a avut șansa de a începe excelent confruntarea cu Austria de la Campionatul Mondial, însă campioana en-titre a irosit o lovitură de la 11 metri.

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În minutul 9 al confruntării de pe AT&T Stadium, Lionel Messi a trimis pe lângă poartă de la punctul cu var și a ratat șansa de a-l depăși pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor din istoria Cupei Mondiale.

Lionel Messi a trimis pe lângă poartă din penalty

Lionel Messi putea încă din debutul jocului dintre Argentina și Austria să deschidă scorul pentru selecționata antrenată de Lionel Scaloni, dar starul celor de la Inter Miami a irosit o șansă uriașă.

Concret, în minutul 9 al disputei, argentinianul a executat o lovitură de la 11 metri, dar balonul s-a dus pe lângă poarta apărată de Alexander Schlager.

Lionel Messi a devenit, de asemenea, jucătorul cu cele mai multe penalty-uri executate în istoria Cupei Mondiale (7), dar și cele mai multe ratate (3).

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