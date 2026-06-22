Lionel Messi a ratat penalty în Argentina – Austria, LIVE în AntenaPLAY

Argentina a avut șansa de a începe excelent confruntarea cu Austria de la Campionatul Mondial, însă campioana en-titre a irosit o lovitură de la 11 metri.
În minutul 9 al confruntării de pe AT&T Stadium, Lionel Messi a trimis pe lângă poartă de la punctul cu var și a ratat șansa de a-l depăși pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor din istoria Cupei Mondiale.
Lionel Messi a trimis pe lângă poartă din penalty
Lionel Messi putea încă din debutul jocului dintre Argentina și Austria să deschidă scorul pentru selecționata antrenată de Lionel Scaloni, dar starul celor de la Inter Miami a irosit o șansă uriașă.
Concret, în minutul 9 al disputei, argentinianul a executat o lovitură de la 11 metri, dar balonul s-a dus pe lângă poarta apărată de Alexander Schlager.
Lionel Messi a devenit, de asemenea, jucătorul cu cele mai multe penalty-uri executate în istoria Cupei Mondiale (7), dar și cele mai multe ratate (3).
Lionel Messi has both taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history. pic.twitter.com/ITNcvsFsJw
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026
- Argentina – Austria 0-0, ACUM, pe Antena 1, AntenaPLAY. Messi nu nimereşte poarta din penalty
- Fanii români sunt gata să-l vadă pe Lionel Messi în Argentina – Austria, în Piaţa World Cup
- Partida dintre Franţa şi Irak, în pericol să fie amânată! Mesaj oficial de la FIFA. Meciul e de la 00:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Imagini de colecție! Jucătorii Egiptului, petrecere alături de fani pe străzi. Mohamed Salah, maestru de ceremonii
- Turcii au luat decizia finală în cazul selecţionerului Montella, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial