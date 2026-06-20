Lovitură cruntă pentru Carlo Ancelotti! Starul Braziliei e OUT și poate rata toată Cupa Mondială

Brazilia s-a distrat cu selecționata din Haiti și a obținut primul succes de la acest Campionat Mondial. Din păcate, selecționata antrenată de Carlo Ancelotti a primit și vești proaste.

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Raphinha a ieșit accidentat după doar 40 de minute, iar situația starului de la Barcelona nu este deloc una îmbucurătoare, nici pentru el, dar nici pentru „Don” Carlo.

Raphinha, OUT pentru meciul cu Scoția

Raphinha a suferit o nouă accidentare musculară, similară cu cea de la Barcelona care l-a ținut destul de mult timp departe de gazon. Starul ”Selecao” a ieșit de pe teren în minutul 40 al partidei dintre Brazilia și Haiti.

Veștile nu sunt deloc bune pentru fotbalistul care evoluează în La Liga și de pe urma căruia Barcelona speră să scoată o avere, fiind dorit insistent de către Al-Hilal.

Accidentarea este una serioasă și îl va face să rateze confruntarea cu Scoția, ultima din faza grupelor. Mai mult decât atât, acesta riscă să rateze întreg turneul final.