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Lovitură pentru Olanda, înaintea meciului cu Suedia de la Mondial. Starul care ar putea fi OUT

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 14:55

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Lovitură pentru Olanda, înaintea meciului cu Suedia de la Mondial. Starul care ar putea fi OUT

Jucătorii naționalei Olandei, în timpul unui antrenament/ Profimedia

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Mijlocaşul Frenkie de Jong este incert pentru meciul dintre echipele Olandei și Suediei, care va avea loc sâmbătă la Houston, a indicat, vineri, selecţionerul Ronald Koeman, aflat sub presiune după egalul din deschidere împotriva Japoniei (2-2) la Cupa Mondială de fotbal, informează AFP. Meciul e în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Jucătorul lui FC Barcelona s-a accidentat la un contact cu coechipierul său Quinten Timber, mijlocaşul lui Olympique Marseille, a cărui absenţă a fost confirmată, a explicat Koeman într-o conferinţă de presă.

Frenkie de Jong ar putea rata Olanda – Suedia

În ceea ce-l priveşte pe de Jong, titular obişnuit la naţionala Olandei, “vom vedea cum se simte mâine (sâmbătă), nu este clar. Există un semn de întrebare în ceea ce priveşte participarea sa la meci”, a declarat antrenorul, care a oferit puţine detalii despre circumstanţele incidentului.

Olanda va întâlni Suedia (Houston Stadium, 20:00) în al doilea său meci din Grupa F, iar apoi cu Tunisia pe 26 iunie, în timp ce Japonia va înfrunta Tunisia pe 21 iunie şi Suedia pe 26 iunie.

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