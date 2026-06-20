Istvan Kovács (41 de ani) va arbitra primul său meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia și Japonia.

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Partida se va disputa de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Meciul din Grupa F va avea loc la Monterrey, pe Estadio BBVA.

Mesajul postat de FIFA, înaintea meciului istoric pe care Istvan Kovacs îl va arbitra la Mondial

Duelul dintre Tunisia și Japonia va fi unul istoric pentru FIFA. Concret, va fi meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial, iar Istvan Kovács va avea onoarea de a fi la centru.

Înaintea meciului, FIFA a postat o imagine pe pagina oficială de X, cu un mesaj scurt: „Istoria bate la ușă”, a transmis forul mondial, referindu-se la importanța uriașă a partidei pe care o va arbitra românul din Carei.

History beckons.

The 1,000th @FIFAWorldCup match takes place today in Monterrey! 🙌 pic.twitter.com/UpWA2dcBY2

— FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026