Istvan Kovács (41 de ani) va arbitra primul său meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român a fost delegat la duelul dintre Tunisia și Japonia.
Partida se va disputa de la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Meciul din Grupa F va avea loc la Monterrey, pe Estadio BBVA.
Mesajul postat de FIFA, înaintea meciului istoric pe care Istvan Kovacs îl va arbitra la Mondial
Duelul dintre Tunisia și Japonia va fi unul istoric pentru FIFA. Concret, va fi meciul cu numărul 1000 din istoria Campionatului Mondial, iar Istvan Kovács va avea onoarea de a fi la centru.
Înaintea meciului, FIFA a postat o imagine pe pagina oficială de X, cu un mesaj scurt: „Istoria bate la ușă”, a transmis forul mondial, referindu-se la importanța uriașă a partidei pe care o va arbitra românul din Carei.
History beckons.
The 1,000th @FIFAWorldCup match takes place today in Monterrey! 🙌 pic.twitter.com/UpWA2dcBY2
— FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026
Istvan Kovacs va arbitra în premieră un meci la Campionatul Mondial. Acesta a fost prezent și la turneul final din 2022, însă nu a fost delegat ca „principal” la niciun duel, fiind arbitrul al patrulea la nu mai puțin de opt meciuri.
Istvan Kovács va deveni, totodată, al doilea român care arbitrează la Campionatul Mondial. Ioan Igna, în 1986, era delegat la duelul din faza grupelor, RFG – Scoția, cât și la cel din sferturi, Brazilia – Franța.
Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor fi asistenții lui Istvan Kovács, la duelul Tunisia – Japonia. Centralul român a primit un tricou special din partea lui Pierluigi Collina, președintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA, pentru a celebra meciul 1000 de la Campionatul Mondial.
- Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și AntenaPLAY
- În ce stare se află Lamine Yamal. Dezvălurile făcute de starul Barcelonei
- Americanii nu se joacă şi vor în finala Campionatului Mondial: “Văd o echipă care crede în ceea ce face”
- Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
- Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf în urma debutului rușinos de la Campionatul Mondial