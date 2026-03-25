Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Montella, „mut” înainte de Turcia – România: „Nu mă așteptam la întrebarea asta”

Montella, „mut” înainte de Turcia – România: „Nu mă așteptam la întrebarea asta”

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 16:03

Comentarii
Montella, mut” înainte de Turcia – România: Nu mă așteptam la întrebarea asta”

Antrenorul Turciei, Vincenzo Montella, în timpul unui meci la Euro 2024 / Sports Pictures

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Montella spune că nu se gândește la înfrângere

Meciul cu România va fi cel cu numărul 30 pentru Vicenzo Montella pe banca Turciei. Dintre acestea, 22 de au fost oficiale. Palmaresul: 16 victorii, 8 înfrângeri și 5 egaluri. Presa din Turcia scrie că o înfrângere cu România ar duce la despărțirea de Montella.

Cu toate astea, antrenorul italian a avut o reacție destul de ciudată la conferința de presă când a primit o întrebare de la un jurnalist din România: „Dacă pierzi, vei continua cu Turcia?”.

Montella a admis că a fost luat prin surprindere: „Nu mă așteptam la această întrebare! Nu avem nicio intenție să pierdem! Obiectivul e clar” a spus antrenorul, care a punctat și faptul că jucătorii pot să facă presiunii.

Montella l-a lăudat și pe omologul său de pe bancă, Mircea Lucescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
